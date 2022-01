Čtvero nebo také jen dvojí zvyšování sazby v letošním roce, nechceme vyšokovat trhy, říká člen rady Fedu

Trojí zvýšení sazeb v letošním roce je stále dobrým základním scénářem. Pro Bloomberg Markets to v pátek uvedl člen rady guvernérů Fedu Christopher Waller s tím, že pokud se inflace bude držet výš, mohou sazby růst více, ale ve druhé polovině roku on sám čeká zeslabení inflačních tlaků tak, jak poleví tlaky v dodavatelských řetězcích. Pokud by k tomu došlo, nemusí sazby růst ani třikrát a může nastat „pauza“.



Ekonom zdůraznil, že počet zvyšování sazeb skutečně záleží na dalším vývoji inflace ve druhé polovině roku. „Pokud bude inflace tvrdohlavě vysoko i ve druhé polovině roku, budeme muset udělat mnohem více. To je naše práce,“ dodal Waller po opakovaných dotazech na další kroky Fedu a možný počet zvyšování sazeb. Vedle sazeb má přitom Fed k dispozici svou rozvahu, jejíž velikost bude také měnit podle toho, jaký bude inflační vývoj.



Je možné, že by Fed zvedl sazby najednou o celých 50 bazických bodů? Waller odpověděl, že takový krok nyní v březnu nepředpokládá. Fed se totiž snaží připravovat trhy na své další kroky a ničím je nepřekvapovat. Waller je sice pro zvednutí sazeb v březnu, ale pokud by se tak stalo o 50 bazických bodů, byl by to podle něj pro trhy šok, čehož je třeba se vyvarovat. Jestliže to ale bude později situace vyžadovat, může dojít i k takovému kroku, ale „Fed nezvýšil sazby o 50 bazických bodů už hodně dlouho.“



Rozvaha Fedu by se podle ekonoma mohla začít snižovat v létě. Jednak je totiž „velmi vysoká“ a ekonomika je také „v mnohem lepší situaci“. Trhy také nepotřebují takovou likviditu jako doposud. V této souvislosti Waller poukázal na to, že další významné centrální banky drží svou politiku stále uvolněnou, což se projevuje i na poptávce po amerických vládních obligacích. Tato poptávka tlačí jejich výnosy dolů a je nutno ji brát do úvahy i v souvislosti s tím, co může s výnosy udělat zmenšování rozvahy Fedu. Celkově pak Waller míní, že toto zmenšování nepřinese výraznější pohyb dlouhodobých sazeb.



Ekonom míní, že pokud se inflace v USA ke konci letošního roku dostane k 2,5 %, nebude již takový tlak na další zvedání sazeb. To také předpokládá s tím, že v roce 2023 se již inflace vrátí blízko inflačnímu cíli ve výši 2 %. Celkově pak platí, že „Fed musí být připraven jednat“. Na závěr byl Waller tázán na nový přístup Fedu, v jehož rámci vnímá inflační cíl symetricky, a období, kdy se inflace od něj odchyluje jedním směrem, chce vyvažovat opakem. Ekonom odpověděl, že současná vysoká inflace vedení Fedu překvapila a je zřejmé, že nemůže trvat déle s tím, že pak nastane období, kdy by ji vyvažovala inflace pohybující se blízko nuly. Takže současné dění může mít nakonec za následek i přehodnocení současného celkového symetrického monetárního rámce, kterého se Fed nově drží.





Zdroj: Bloomberg Markets