Nestarejte se tolik o růst sazeb, říká Howard Marks. Investiční úspěch není v časování, ale v čase

V první části rozhovoru se známým investorem Howardem Marksem byla tématem inflace v americké ekonomice a odpovídající nastavení monetární politiky. Marks hovořil i o cenných papírech a složení investičních portfolií, které by odpovídalo současné situaci v ekonomice a na trzích. Jaká jsou další taková aktiva a co Marks míní o pokusech o časování trhu a příčinách investičního úspěchu?



Podobným aktivem vhodným do prostředí vyšší inflace jsou podle investora nemovitosti, které je možno dlouhodobě pronajímat s možností zvyšování nájmů tak, aby odpovídalo inflačnímu vývoji. A vhodné jsou i akcie společností, které rostou dost rychle na to, aby to eliminovalo efekt vyšší inflace. Jenže stejně tak je podle Markse dobré brát v úvahu možnost, že inflace v následujících měsících znatelně poleví a Fed odhaduje další vývoj správně. Celkově tak investor nedoporučuje hluboké změny v portfoliích, pouze jejich dolaďování reflektující aktuální vývoj.



Marks dále zdůraznil, že jeho společnost neinvestuje primárně na základě makroekonomického vývoje a projekcí, ale orientuje se na aktiva, která považuje za podhodnocená. A vysvětloval, proč by se dluhopisoví investoři neměli moc vzrušovat tím, že přichází růst sazeb: Pokud koupíte dluhopis za sto dolarů a pak vzrostou sazby, jeho cena může klesnout třeba na 75 dolarů. Jestliže jste ale správně odhadli finanční síly dlužníka a jeho schopnost splácet, své peníze dostanete zpět i s úroky.



Pokud se tedy investoři nevěnují časování trhu a nesnaží se vydělat na fluktuaci cen, jejich návratnost neurčuje pohyb sazeb a následné změny cen, ale určuje ji jen dlužník. Tedy to, zda je schopen splatit částku, na které se s investorem dohodl. „Jestliže investor půjčil dobrému dlužníkovi, dostane výnos, na kterém se dohodli a s tím by měl být spokojen,“ dodal Marks. S tím souvisí i jeho názor, že „prodávat lze z dobrých a také špatných důvodů“.



Investor míní, že většina lidí nemá schopnost časovat nákupy a prodeje cenných papírů tak, aby na tomto časování soustavně vydělávala. Rozhodující pro úspěch tak není časování, ale čas. Tedy to, zda je investor schopen a ochoten držet své pozice delší dobu. „Velký profesionál je k těmto ziskům schopen trochu přidat tím, že se včas stáhne a včas nastoupí. Ale jen velmi málo lidí je schopno toto dělat s úspěchem,“ dodal Marks s tím, že řada lidí se o to ale pokouší, a to ke své škodě.



Nemusí nicméně i Oaktree někdy prodávat či naopak kupovat aktiva vyloženě v závislosti na tom, jaké je aktuální dění na trhu? Marks na to odpověděl, že jeho firma je schopná získávat kapitál v době, kdy je přesvědčená o existenci významných problémů na trhu. Takový kapitál pak použije pro nákup aktiv za velmi nízké ceny ve chvíli, kdy na ně tyto problémy doléhají.



Zdroj: Bloomberg Markets