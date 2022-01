Rubenstein: Rostoucí sazby v USA a určitá korekce na trzích

Fed indikuje, že letos zvedne sazby třikrát, čtyřikrát, možná i pětkrát. Ekonomika si sice vede dobře, ale až skutečně dojde na zvedání sazeb, na trzích s investičními aktivy může přijít určitá korekce. Pro Bloomberg Markets to uvedl David M. Rubenstein, spoluzakladatel investiční společnosti The Carlyle Group. Jaký je jeho celkový výhled pro trh a americké hospodářství?



Rubenstein připomněl, že vysoká inflace panovala v USA naposledy v sedmdesátých letech, pak přišlo dlouhé období výrazně nižšího růstu cen. Situace se opět mění nyní, kdy poslední čísla ukazují na 7% meziroční inflaci, která sice podle investora klesne, ale ustálí se někde mezi 3 – 4 %. Což je stále dvojnásobek toho, kde se inflace pohybovala v předchozích desetiletích. Tento stav „pravděpodobně přetrvá do chvíle, kdy opadnou tlaky v dodavatelských řetězcích a pandemie.“



V tuto chvíli je otázka, nakolik vyšší růst cen dolehne na spotřebitelskou poptávku. Podporuje jej přitom i zvyšování mezd a nedostatek zaměstnanců, který je patrný zejména v sektorech s celkově nižšími platy. Inflace přitom nejvíce doléhá také na lidi s nejnižšími příjmy a obecně se pak podle investora během pandemie zhoršuje problém příjmové nerovnosti. Což se promítá i do politiky a podle Rubensteina přitom po blížících se volbách vzroste síla republikánů a prezident Biden bude mít ještě větší potíže s prosazováním svých plánů do zákonů než doposud.



Tlak na snížení vládních výdajů přinese i růst sazeb. Ten bude totiž zvyšovat úrokové náklady spojené s vládními dluhy a podle Rubensteina to vyvolá potřebu snižovat některé jiné výdajové položky. Pravděpodobně to přitom nebudou výdaje na armádu a výdaje na sociální zabezpečení a penze. Takže zbývají právě třeba veřejné investice, na které se chtěla současná vláda ve velkém zaměřovat.



frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">



O co se podle experta nyní nejvíce zajímají trhy? Na prvním místě je vývoj monetární politiky v USA a tempo zvyšování sazeb, na místě druhém přímo související vývoj inflace. Na třetí místo Rubenstein řadí vztahy mezi USA a Čínou a na čtvrté schopnost současného amerického prezidenta skutečně prosadit a implementovat jeho plány a politiku.



Ke zmíněné korekci investor dodal, že sebou může přinést i návrat hodnotového investování. Poukázal také na to, že nyní se 90 % takzvaných SPAC obchoduje s cenou nižší, než za jakou vstupovaly na burzu. To ale podle Rubensteina automaticky neznamená, že musí jít o společnosti špatné.



Zdroj: Bloomberg Markets