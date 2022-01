Dolar dál posiluje, akcie v červeném, změny směrů jsou už každodenním rituálem

Co sledujeme na hlavních akciových trzích, je nadále zvýšená volatilita a časté změny směru. Po včerejším negativním obratu náladu vylepšily výsledky Applu a futures zamířily výš, dnes ovšem zisky osekávají a Evropa se obchoduje hluboko v záporu. DAX padá o 1,4 pct, AEX o 1,5 pct, FTSE 100 a CAC 40 ztrácejí kolem procenta.

Do cen na různých trzích se po Fedu promítají narůstající očekávání o trajektorii sazeb. Opět se spekuluje o větším kroku v březnu a celkově letos už trh větří 5 zvýšení po 25 bodech. To se promítá do vztahu akciím podle valuací a relativně levnější Evropa se v tomto světle jeví atraktivněji než dražší Amerika. Obecně je to pak motivace dál dávat přednost hodnotovým akciím na úkor těch růstových.

Zároveň dál citelně zplošťuje výnosová křivka, která má sice do inverze relativně daleko, ale může vypovídat o chladnoucích očekáváních pro ekonomiku. I velice rychlý růst v loňském čtvrtém čtvrtletí svou strukturou předznamenal slabší výkony v následujících kvartálech. Během dneška americké výnosy rostou o 2-3 bazické body, v Evropě je nárůst mírnější.

Eurodolar se posunul trochu dolů v pokračování předchozího pohybu a obchoduje se na 1,1130. Stejný směr si v posledních dnech drží zlato a nejinak je tomu dnes. Ropa se konsoliduje u 90 dolarů. Pro korunu je dnešní ráno lehce negativní při kurzu vůči euru stoupajícím na 24,48.

Německé HDP za 4Q překvapilo negativně - výraznějším mezikvartálním poklesem. Další data, jako osobní příjmy a výdaje či spotřebitelská důvěra v USA, by neměla s trhy podstatným způsobem hýbat. Kalendář firemních výsledků tentokrát nezahrnuje klíčová jména, sledovat se budou třeba či .

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4815 0.2501 24.4987 24.4198 CZK/USD 21.9890 0.3491 22.0070 21.9020 HUF/EUR 357.2963 0.2230 357.4732 355.6100 PLN/EUR 4.5690 0.3714 4.5774 4.5582

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0807 -0.2320 7.0994 7.0690 JPY/EUR 128.7330 0.1661 128.8470 128.4680 JPY/USD 115.6270 0.2597 115.7010 115.3080

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8322 -0.0804 0.8330 0.8311 CHF/EUR 1.0364 -0.0772 1.0384 1.0359 NOK/EUR 10.0133 0.4433 10.0693 9.9538 SEK/EUR 10.5071 0.4898 10.5230 10.4504 USD/EUR 1.1133 -0.1283 1.1157 1.1120

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4276 0.3997 1.4286 1.4190 CAD/USD 1.2776 0.3086 1.2779 1.2712