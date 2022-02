Státní rozpočet v provizoriu vykázal za leden přebytek 3,9 miliardy Kč

Hospodaření státního rozpočtu skončilo v lednu v přebytku 3,9 miliardy korun. Loni v lednu skončil rozpočet se schodkem 31,5 miliardy korun, což byl tehdy nejvyšší lednový schodek od vzniku ČR. Za zlepšením hospodaření stála především specifika rozpočtového provizoria omezující výdaje státu dvanáctinou loňského rozpočtu a v menší míře také daňové příjmy související s vývojem ekonomiky v závěru minulého roku. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí.



Celkové příjmy rozpočtu v lednu meziročně stouply o 5,4 miliardy na 125,5 miliardy korun. Daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení stouply meziročně o 5,5 miliardy na 110,9 miliardy korun. Celkové výdaje rozpočtu v lednu pak meziročně klesly o 30 miliard na 121,6 miliardy korun.



Důvodem rozpočtového provizoria je fakt, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) jej navrhla se schodkem 377 miliard korun. Nová vláda ale deklarovala, že chce vypracovat návrh se schodkem pod 300 miliard korun. V neděli ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že deficit státního rozpočtu by měl být pod 280 miliard Kč.



V rámci rozpočtového provizoria musí jednotlivé kapitoly primárně hradit výdaje mandatorní povahy, a to například důchody, sociální dávky, mezinárodní smlouvy, smluvní závazky, a dále výdaje kvazimandatorní, zejména platy státních zaměstnanců. Následně poté záleží u každé příslušné rozpočtové kapitoly na tom, kolik peněz bude mít z této dvanáctiny k dispozici a jaké budou vedle zajištění mandatorních výdajů její další priority. Provizorium by mělo skončit na konci března.