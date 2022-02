Představuje metaverzum další metu?

Kolem "metaverza" se strhl velký humbuk. Technologie, která by z něj mohla udělat (virtuální) realitu, se blíží, a internetoví giganti na jeho úspěch hodně sázejí. Ale platí vše, co se o tom říká? A je to "meta" pro investory?



Tentokrát by to mohlo být jinak



„Už jednou jsme něco podobného zažili. V roce 2003 slibovala aplikace s názvem Second Life nový způsob virtuálního života s využitím avatarů k digitálnímu nakupování a komunikaci. Mnoho velkých značek spěchalo, aby si zde otevřely své virtuální obchody, ale Second Life nikdy nepřilákal více než milion pravidelných uživatelů,“ říká Jonathan Tseng, analytik Fidelity International.



Nedávno vytvořily videohry jako Fortnite a Roblox pro své online hráče metaverzum a uspořádaly virtuální koncerty s hvězdami jako Ariana Grande a Travis Scott. Metaverzum ovšem již přilákalo mnohem více návštěvníků než osobní vystoupení těchto hvězd.

Nyní svou verzi metaverza vyvíjí i , který se nedávno přejmenoval na Meta. Otázkou je, zda jej miliardy uživatelů této stránky přijmou. Vzrušení v kombinaci s velkým nárůstem virtuální socializace díky pandemii naznačuje, že je to možné. Zmínky o metaverzu se na firemních setkáních množí mnohem rychleji než u předchozích technologických trendů (viz graf).







doufá, že jeho metaverzum bude spojením digitálního a fyzického světa. Místo internetu přes tabulky skla, bude metaverzum přístupné prostřednictvím high-tech souprav pro virtuální nebo rozšířenou realitu (AR), které budou promítat realistické, interaktivní obrazy na fyzické okolí.



Tento svět je "trvalý", tedy existuje a vyvíjí se, i když s ním neinteragují žádní lidé. Sluchátka pro virtuální realitu (VR) už umožňují lidem ponořit se do digitálního prostředí her, ale nyní se AR posouvá o krok dál a umisťuje objekty do "reálného" světa.



„Proč je to důležité? Protože i když je metaverzum v krátkodobém horizontu možná přehnaně populární, myslíme si, že v dlouhodobém horizontu by mohlo být budoucností mobilního internetu. Před deseti lety se internet vyvinul z webového prohlížeče na stolním počítači v mobilní připojení, které je vždy s vámi, ať jste kdekoli. Nyní díky metaverzu vyskočí mobilní internet lidem z kapes a stane se digitální stopou, která může obohatit a vylepšit okolní svět,“ vysvětluje Jonathan Tseng.



Možnosti jsou nekonečné. Spotřebitelé se mohou pomocí sluchátek teleportovat na olympijské hry, změnit si výhled z okna na karibskou pláž nebo boxovat s Mikem Tysonem. Metaverzum také oživí internet věcí a mohly by se zde dokonce vydávat vlastní peníze.



Zpět do reality



Potenciál je sice obrovský, ale než se metaverzum rozšíří, musí se technologie zdokonalit. Aby se náhlavní soupravy pro rozšířenou realitu staly komerčně životaschopné, je třeba zvýšit výpočetní výkon, výdrž baterie, projektory a konstrukci rámu, a to si vyžádá čas. Existují také etické obavy. Navzdory slibu , že metaverzum bude otevřeným a rozmanitým prostorem, není jasné, jak by internetoví giganti mohli spolupracovat, aby toho dosáhli, a zda se herní průmysl dokáže otřepat ze své problematické historie. Existují obavy, že metaverzum by mohlo zhoršit „dvoustupňový“ systém, který vylučuje ty, kdo nemají přístup k internetu, zatímco pouhá povaha metaverza znamená, že by mohla být ještě návykovější než 2D mobilní aplikace.



Důsledky v dodavatelském řetězci



Je tedy třeba opatrnosti. Ty firmy, kterým se podaří tyto technologické problémy vyřešit a vyhnout se etickým a regulačním problémům, by mohly být na vrcholu díky příběhu růstu, který bude trvat několik desetiletí.



Pokud američtí giganti jako uvedou v příštích dvou až třech letech na trh značkové náhlavní soupravy pro virtuální realitu (VR) (Facebook již jednu takovou soupravu uvedl na trh, ale chystá i ambicióznější verze), budou z toho těžit především technologické hardwarové firmy. Počáteční zvýšení tržeb bude pravděpodobně omezené. Očekává se, že náhlavní soupravy budou stát přibližně 3 000 USD a budou tak pro mnohé nedostupné. Nicméně integrace hardwaru a softwaru by nakonec měla podpořit vyšší ocenění (valuaci) některých firem.



Dodavatelé klíčových komponent, jako jsou specializované procesory, senzory a ovladače displejů, by mohli být prvními, kteří z trendu budou profitovat. Společnostem, které vyrábějí 3D senzory, by se mohla zvýšit valuace, protože náhlavní soupravy nebudou tak závislé na kamerách. Díky umělé inteligenci by mohly získat větší pozornost také firmy vyrábějící procesory pro 3D grafiku a zařízení pro zpracování dat v reálném čase. Velmi žádaná by byla každá firma, která by dokázala vyřešit problémy spojené se „see-through“ laserovými čočkami.



Software a aplikace se budou pravděpodobně vyvíjet souběžně s hardwarem a náhlavními soupravami, jak budou produkty přijímány širším trhem. Společnosti, které je budou dodávat, budou schopné nejlépe využít výhod metaverza (aplikace a platformy mají obvykle vyšší marže než komoditizovaný technologický hardware) a inzerenti je budou jistě následovat. Herní platformy, které již expandovaly do metaverza, by měly začít zaznamenávat větší finanční dopady s tím, jak kupní síla mladších hráčů poroste.



Mocností metaverza by se mohla stát Asie



Americké firmy nejsou samy, kdo se chce stát součástí metaverza. Přijímá ho i několik čínských firem, včetně společností Tencent, Netease a . Tencent je akcionářem společnosti Epic Games, tvůrce Fortnite, která má vlastní 3D herní engine, a zdá se, že má dobré předpoklady k tomu, aby vytvořila různé způsoby, jak zákazníkům převést 2D činnosti, jako je objednávání večeře, nákup jízdenek, nákup pojištění a návštěva lékaře, do 3D světa. Navzdory nedávnému zvýšení regulace v Číně se zdá, že vláda podporuje rozvoj metaverza (ačkoli pravděpodobně zavede omezení na obsah pro nezletilé).



Mezitím partnerství mezi více než 400 korejskými společnostmi, včetně společnosti Samsung, vytvořilo Korejskou alianci pro metaverzum. Jedna korejská technologická firma již má 200 milionů uživatelů metaverza a 700 000 tvůrců. Asie je také domovem velké části světových výrobců komponent a náhlavních souprav pro VR a AR, což znamená, že by se tento region mohl stát velmocí v oblasti hardwaru k metaverzu ruku v ruce s tím, jak tyto se tyto technologie rozvíjejí a poptávka po nich roste.



Vraťme se k naší původní otázce: Má metaverzum pro investory význam? „Myslíme si, že ano. Možná ne okamžitě – bude trvat nějaký čas, než se technologie vyvine, náklady klesnou a metaverzum se dostane do hlavního proudu. Zdá se však, že již nyní získala mnohem větší oblibu v celosvětovém měřítku a mezi velkými technologickými hráči než její předchozí inkarnace. A v delším časovém horizontu by mohla mít velký dopad na společnosti v celém globálním technologickém dodavatelském řetězci, a nakonec i na zbytek 2D ekonomiky. Metaverzum není další internet, je to budoucnost toho současného,“ uzavírá Jonathan Tseng.

Zdroj: Fidelity International