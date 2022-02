Boj Seznamu.cz s Googlem a problém s monopolem technologických gigantů

Když česká společnost Seznam.cz před lety prohrála boj s americkým rivalem Google, začala se zaměřovat na snahu prosadit na celoevropské úrovni změny zákonů, které by před velkými technologickými společnostmi chránily menší konkurenty. Jedna velká změna se právě dokončuje a mohla by znamenat, že Googlu se jeho vítězství ještě prodraží. Napsal to korespondent listu The (NYT).



Jak si Google v posledních dvaceti letech upevňoval postavení na trhu internetového vyhledávání, Česká republika byla dlouho zemí, která vyčnívala. Místní totiž preferovali službu Seznamu.cz, firmy, která byla založena v roce 1996, dva roky před Googlem. Strategie zaměřovat se na místní trh se vyplácela asi 15 let.



"Když se ale rozšířily smartphony a většina jich měla předinstalovaný vyhledávač od Googlu, štěstěna se od Seznamu odvrátila. Google má dnes pod kontrolou více než 80 procent českého trhu internetového vyhledávání, Seznam je marginální vyhledávač a víc se zaměřuje na média," napsal korespondent newyorského listu Adam Satariano.



Když si v Seznamu uvědomili, že na Google nebudou stačit, začali svému velkému soupeři znepříjemňovat život. Zapojili se také do stížnosti na Google, jejímž výsledkem byla v roce 2018 rekordní pokuta 4,34 miliardy eur (dnes téměř 105 miliard Kč). A v současné době se v Seznamu snaží prosadit zákony, které omezí vliv právě takových podniků, jako je Google. Dopady budou znát daleko za hranicemi České republiky.



Vlna nové regulace je známkou celosvětových obav, že některé podniky už dosáhly takových rozměrů, že nemohou vznikat noví konkurenti. A že ty platformy už mají příliš velký vliv na podnikání i na společnost. Internet, kdysi považovaný za decentralizovaný způsob, jak udržovat obchodní vazby s lidmi po celém světě, má pod kontrolou stále menší počet korporátních obrů, píše autor.



"My jsme příkladem těch důsledků," říká bývalý šéf Seznamu.cz Michal Feix, který dnes působí v konzultační firmě a Seznamu poskytuje poradenské služby. Bez nových pravidel "se nedá konkurovat," dodává.



Google se hájí tím, že lidé si jeho služby oblíbili, protože jim pomáhají najít na internetu přesně to, co hledají. "A protože každý rok máme tisíce vylepšení," dodává.



Česká republika byla v roce 2008 jedinou zemí ve skupině 31 států Evropského hospodářského prostoru, kde Google nebyl největším internetovým vyhledávačem. To se ale začalo měnit v roce 2010, kdy vliv Seznamu začal upadat. Google masivně investoval do zlepšení svých jazykových mutací a lidi v Česku si snažil naklonit například tím, že nabídl zdigitalizovat svazky historických a vzácných dokumentů v pražské Národní knihovně.



V Seznamu ale tušili, že se chystá něco mnohem většího. Googlu patří operační systém Android, který používá většina smartphonů. Google se navíc domluvil s firmou , že ta bude na své iPhony prioritně instalovat jeho vyhledávač. Jak si lidé začali zvykat, že aby mohli být na internetu, nemusejí sedět u počítače, ale stačí jim k tomu smartphone, Seznam pochopil, že má problém. Feix přiznává, že když Seznam oslovil výrobce smartphonů s návrhem, aby začali instalovat do svých přístrojů přednostně vyhledávač od Seznamu, bylo mu řečeno, že takovou dohodu už mají s Googlem.



I když Google v roce 2018 dostal od Evropské komise rekordní pokutu, pro Seznam už bylo pozdě. Nic na tom nezměnil ani fakt, že v rozhodnutí, kterým komise tak vysokou sankci zdůvodnila, byl Seznam zmíněn alespoň čtyřiadvacetkrát.



Zhruba v létě roku 2014 už Seznam trhu internetového vyhledávání v České republice nekraloval, odhaduje výzkumná společnost Toplist. V současné době má asi 11 procent trhu. Jiné výzkumné společnosti se domnívají, že Seznam o prvenství přišel možná už v roce 2011, v době, kdy smartphony zažívaly boom.



Když Seznam přišel o byznys na trhu internetového vyhledávání, zaměřil se na média, aby přežil. Provozuje rozhlasové stanice, televizi i zpravodajský web, který patří k nejnavštěvovanějším v zemi. Firma je v zisku a v České republice zaměstnává kolem 1500 lidí. Zakladatele Seznamu.cz Iva Lukačoviče ale těžko bude někdo litovat. Patří k nejbohatším Čechům a vlastní například i malé letiště u Prahy, kde shromažďuje stará letadla.



Zkušenost s Googlem ale dala Lukačovičovi lekci. "V podnikání není žádná spravedlnost," říká. "Ten silnější vyhrává."