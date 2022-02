Rusko a Čína jsou proti dalšímu rozšíření NATO a vzájemně se podpořily ve sporech, které mají s USA a dalšími západními zeměmi

Tak nejdřív jste kňučeli, že tam jsou a pak , že odešli. Klasika. Postnáčelník KGB pošle na hranici 100000 vojáků, pak začne klást ultimata a tvrdit, že ho chtějí Usa vehnat do války, páč s epřepočítal a s takovou globální rekcí nepočítal. A Ricocheti opět kvičí, jako celá ta léta, co se nacpávají pupek na západě. Ukrajina se provinila tím, že je,a že má s Ruskem zkušenosti. stejně jako my. Což Ivanům nevadí. Usa jasně deklarovala ochotu tam, vojáky neposílat, viz. rusy odtajněná komunikace. Ale Ivan nemá co nařizovat, co kdo může. Nic jiného totalitám, než se spojit, nezbývá. jenže to má háček. Čína je pragmatická a dělá jen, co je dobré pro Čínu. To by měl Ivan pochopit. Kdykoliv to změní. A ty bláboly o plynu, co pořád vedeš. Ani jednou si neuvedl tu cenu amerického. Asi ji ani neznáš.

Velkamedvědice