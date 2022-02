Komoditní příběh bude uvadat, Fed zvedne sazby třikrát, lépe si povedou cyklické, hodnotové a neamerické akcie, předvídá Mahajan

Podle Bloombergu nyní trhy očekávají až pětinásobné zvýšení sazeb v USA v letošním roce. O svém výhledu tu hovořila Mona Mahajan ze společnosti Edward Jones. Ta míní, že trhy už odvedly část práce za Fed v tom smyslu, že výnosy obligací se již posunuly znatelně nahoru bez toho, aby centrální banka skutečně udělala nějaký krok.



Strategička připomněla, že trh práce nemá velké rezervy a inflace se drží vysoko, Fed tak podle ní bude jednat rychle. To by konkrétně mělo znamenat zvedání sazeb o 25 bazických bodů každé další čtvrtletí. Pak ale může zastavit a hodnotit, jaký je ekonomický vývoj a situace na trzích včetně rizikových spreadů. Teprve na základě toho se pak rozhodne, zda ještě zrychlí tempo utahování své politiky či zda se přikloní opačným směrem.



Podle strategičky budou mít rostoucí sazby větší dopad na valuace některých částí akciového trhu než na reálnou ekonomiku. Mělo by se jednat o „spekulativnější“ akcie a sektory s vyššími valuacemi. Lépe by si měly vést sektory, které by mohly těžit z ekonomického oživení. Mahajan vidí hodnotu v cyklické části trhu včetně finančních titulů, které by měly z vyšších sazeb těžit přímo.



Pozitivní by mohl být vývoj i u průmyslových podniků včetně těch, které jsou provázány s leteckou dopravou. Ta by totiž měla těžit z dalšího otevírání ekonomiky. K tomu vidí strategička potenciál u akcií mimo americké trhy. Obecně pak hledá spíše společnosti, které mají silnou rozvahu a pozici na trhu a generují pozitivní cash flow. Dalšími zajímavými tématy jsou podle ní rostoucí objem plateb odrážející vyšší výdaje domácností a vyšší investice firemního sektoru. A v neposlední řadě polovodiče.



U komodit strategička nečeká tak prudké posilování jejich cen, k jakému v některých oblastech došlo v roce 2021. Ropa si totiž připsala asi 50 % zisky, letos už 15 – 20 %, ale Mahajan míní, že po zbytek roku již tomu tak nebude a situace se uklidní. Přispět by k tomu měly i polevující inflační tlaky ve druhé polovině roku a celkově pak bude „komoditní příběh“ podle strategičky postupně uvadat. Mahajan na závěr rozhovoru shrnula, že v první polovině roku by na akciích měly získávat cykličtější sektory a akcie a tituly hodnotové. Tématu výkonů hodnotových a růstových akcií se v následujícím grafu věnuje i :







Zdroj: Twitter



Podle obrázku vykazuje návratnost růstových akcií relativně k návratnosti hodnotových akcií znatelnou korelaci s reálnými výnosy desetiletých vládních obligací. Jelikož pak tyto výnosy v posledních týdnech rostou (v grafu je obrácené měřítko), růst relativně k hodnotě ztrácí.



Zdroj: Bloomberg Markets