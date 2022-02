Americký trh práce jen potvrzuje, že ekonomika je silná. Nová fáze cyklu nahrává akciím silných firem

Poslední data z amerického trhu práce sice byla velkým překvapením, ale podle mého mínění nejsou zase tak významná. Prostě ukazují, že ekonomika je nadále silná a moc na tom nezměnil ani omikron. Firmy dál přijímají nové zaměstnance, i když to nutně neznamená, že jedou na plnou kapacitu. Pro Bloomberg Markets to uvedla profesorka ekonomie Betsey Stevenson z University of Michigan.

Jak současný vývoj na trhu práce ovlivňuje inflaci? Ekonomka míní, že rozhodující bude chování lidí a firem sektoru služeb. Zde doposud tvorba pracovních míst zaostávala, což bylo odrazem pandemického vývoje. To se ale bude měnit, firmy ve službách budou najímat více lidí tak, jak slábnou tlaky ze strany pandemie. A právě dostatek zaměstnanců ve službách bude významnou měrou rozhodovat o dalším vývoji inflace.



Ekonomka připomněla, že pandemie s sebou přinesla výrazný růst poptávky po zboží, zatímco poptávka po službách upadala. Poslední data z trhu práce ukazují, že tvorba pracovních míst probíhala zejména ve službách, u výroby se jich přidalo jen málo. Stevenson míní, že lidé se budou do tohoto sektoru vracet a vítaný je i růst mezd, který ale bude odpovídat produktivitě. Data ale také ukazují, že možná nebude takový prostor pro růst participace, a to zejména u starších lidí.







Stevenson uvedla, že aktuální ekonomický vývoj ukazuje, že centrální banky byly schopny pomoci hospodářství k návratu z pandemického propadu. Zároveň je ale evidentní určitá ztráta potenciálu a pandemie přinesla některé reálné náklady. „Nemyslím si, že by se nyní ukazovala přílišná rychlost, kterou by uháněly centrální banky. Spíše dokázaly ekonomiku navést na velmi rychlé uzdravení,“ míní ekonomka.



O posledních silných číslech z trhu práce hovořila na Bloombergu i Emily Roland z JH Investment Management. Podle těchto dat se podobný vývoj podepisuje zejména na poklesech dluhopisových trhů. Z pohledu společnosti by se ale situace měla postupně měnit, protože Roland očekává ochlazování ekonomiky i inflace. A již nyní dochází k poklesu inflačních očekávání. Prostředí nebude nevlídné ale ani pro akcie, protože ekonomika bude i nadále růst zdravým tempem.







U akcií nastává podle expertky posun do fáze cyklu, kde si lépe vedou silné společnosti a nastává odklon od společností méně ziskových či neziskových. Atraktivní by měly být zejména průmyslové firmy, které by měly mít nejlepší cyklický ziskový výhled. Celkově by se pak investoři měli orientovat na kvalitní hodnotové tituly. Rétorika Fedu pak již nyní vede k utažení finančních podmínek, které sice neznamenají problémy s likviditou, ale přece jen mají reálný dopad na ekonomiku. Kvůli tomuto utažení také nakonec nemusí nastat tolik zvedání sazeb, ale letos může nakonec stačit jen trojí.



Zdroj: Bloomberg Markets