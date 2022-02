Víkendář: Krugman a Summers o příčinách vysoké inflace, jejím dalším vývoji a dalších krocích Fedu

Princeton Bendheim Center for Finance uspořádal před několika měsíci diskusi mezi Paulem Krugmanem a Larry Summersem na téma inflace. Ta se v americké ekonomice stále drží na vysokých hodnotách. Summers přitom již před časem varoval před dlouhodobě vyššími inflačními čísly a doporučoval rychlejší stahování monetární stimulace. Princeton Bendheim Center for Finance nyní uspořádalo další kolo rozhovoru. Jak se oba ekonomové dívají na současný vývoj a co čekají pro následující období?



Krugman začal s tím, že jeho pohled na inflační vývoj byl „uvolněnější“ a mýlil se. Příčinou je jednak to, jak moc se poptávka posunula směrem ke zboží a od služeb. K tomu se přidaly známé tenze ve výrobních řetězcích, což dohromady drží inflaci na vysokých číslech. To jsou ale podle ekonoma relativně méně významné faktory ve srovnání s tím, co se děje na trhu práce. Neobvykle mnoho lidí totiž odchází ze svých dosavadních pracovních míst a řada z nich také z trhu práce úplně odešla.



Ekonom míní, že ekonomiku je třeba poněkud ochladit a Fed by měl přikročit k několika zvýšením sazeb. Což ale neznamená, že by měl prudce šlápnout na brzdy. Celkově se totiž nedomnívá, že by současná situace připomínala sedmdesátá léta, spíše počátek let čtyřicátých, kdy vyšší inflace relativně rychle pominula.





Summers, který „nebyl v týmu přechodné inflace“, reagoval s tím, že nyní se s Krugmanem shoduje mnohem více než při první diskusi. V principu platí, že při dané nabídce povede přílišná stimulace k vysoké inflaci. Nyní ekonom míní, že přechodná inflace určitě není nemyslitelným scénářem, ale v tuhle chvíli se nedomnívá, že je tím nejpravděpodobnějším. Očekává se totiž, že letos americká ekonomika poroste opět znatelně nad trendem. A s ohledem na to leží sazby Fedu stále příliš nízko a příliš uvolněná je i politika fiskální.



Pro následujících 12 měsíců tedy podle Summerse není pravděpodobné, že by se inflace snížila z rozmezí 5 až 7 % k 2 %. A ekonom míní, že snaha Fedu používat takzvanou „forward guidance“ není moc efektivní, protože „trhy většinou nenaslouchají“. Jinak řečeno, Fed svou komunikací ohledně výhledu a jím podmíněným vývojem monetární politiky velké změny nedosáhne. „Velmi nepravděpodobnou kombinaci“ podle Summerse představují předpovědi Fedu, podle kterých by měla nastat dezinflace v prostředí pokračující velmi nízké nezaměstnanosti a velmi nízkých reálných sazeb.



Krugman se věnoval inflačním očekáváním s tím, že to, co opravdu rozhoduje, jsou skutečná očekávání lidí. Očekávání finančních trhů jsou pak mnohem méně relevantní. A indikátory, které by měly odrážet očekávání domácností, pak podle Krugmana nevypadají tak, že by situace připomínala sedmdesátá léta. Tedy dobu, kdy lidé skutečně čekali delší období vyššího růstu cen. A i tuto současnou situaci by měla odrážet monetární politika.



