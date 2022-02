Očekávání se pohnula hodně, inflace možná trhy nezaskočí

Evropu v průběhu dopoledne opouští úvodní optimismus, který si přinesla ještě ze včerejška. Nové výsledky firem dopadly u známějších jmen převážně nad odhady a průběžně trhy uklidňují, že v průměru bude i tato sezóna dobrá. Před odpolední americkou inflací však nabírá na síle opatrnost a hlavní evropské indexy jsou na tom už jen smíšeně.



DAX přidává 0,2 pct podobně jako FTSE 100, CAC 40 vykazuje minimální změnu a AEX padá o 0,5 pct. Americké futures se mezitím nacházejí lehce v červeném po včerejším solidním nárůstu trhů. Dluhopisové výnosy v zámoří se ustálily, ty evropské dnes rostou, ovšem nijak dramaticky. Eurodolar se vydal mírně nahoru na 1,1440. Koruna dnes pokračuje v ústupu na hlavních párech, přičemž vůči euru se blíží k 24,40.



Inflace ve Spojených státech je samozřejmě klíčovým dnešním údajem, neboť půjde o důležitý vstup do rozhodování Fedu. Ve hře je letošní tempo utahování politiky, takže ostražitost je určitě namístě. Naproti tomu však podle nás převažují důvody, proč by inflační data nemusela trhy znovu zasáhnout.



Odhady pro inflaci mají poměrně malý rozptyl a velká většina trhu čeká meziroční údaj na 7,2 či 7,3 pct. To ukazuje, že málokdo vidí prostor pro velké překvapení. Zároveň by po menším zrychlení mohli investoři sázet na dosažení vrcholu růstu cen a začít hledět za něj na postupný sestup inflace v horizontu pár měsíců. Na trhu je také započítáno do cen už 5,5násobné zvýšení sazeb během letošního roku. To je poměrně dost a z Fedu zatím nepřišly žádné náznaky, že by centrální banka mohla být ještě agresivnější. Ani jestřábí křídlo pak nedává signál o tom, že by v březnu měl Fed odstartovat rovnou 50bodovým zvýšením, což je jedna z momentálních obav na trhu. Na druhé straně stále stojí velká nejistota okolo vyfukování bilance, ke které by případná vyšší inflace mohla znovu přitáhnout pozornost.



Na pozitivní stranu pak můžeme opatrně přidat i dění kolem ECB. Zatímco minulý týden došlo ke změně rétoriky a otevření možnosti letošního zvýšení sazeb i z oficiálních míst, trh už stihl započítat rovnou více než dvojí zvýšení sazeb. Komentáře bankéřů jsou smíšené, ale o zvedání sazeb už od pololetí jsme zatím neslyšeli. Samozřejmě teprve cenový vývoj ukáže, jaká cesta bude správná, ale prozatím se podle nás očekávání pohnula dost a krátkodobě by tak nemusela dluhopisy a akcie dostávat pod velký tlak.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:48 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3971 0.2709 24.4096 24.3090 CZK/USD 21.3215 0.0868 21.3350 21.2665 HUF/EUR 353.9394 0.2844 353.9933 352.2300 PLN/EUR 4.4895 -1.3758 4.4967 4.4829

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2753 0.1114 7.2787 7.2578 JPY/EUR 132.5320 0.4103 132.6097 132.0040 JPY/USD 115.8210 0.2458 115.8730 115.5260

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8435 -0.0356 0.8448 0.8423 CHF/EUR 1.0568 0.1059 1.0572 1.0549 NOK/EUR 10.0876 0.2121 10.0964 10.0549 SEK/EUR 10.4736 3.4987 10.4914 10.2915 USD/EUR 1.1442 0.1839 1.1447 1.1420

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3899 -0.2224 1.3966 1.3897 CAD/USD 1.2673 0.0043 1.2680 1.2666