ECB věří ve snižování dluhů růstem. Může k němu dojít?

... zdá sa, že Lagardovej a ECB ide iba o to, aby bol hospod. rast ...povedzme +1,3% namiesto 0,3%, či ako ?... toto však nie je mandát ECB .. ale má to byť predsa cenová stabillita či ako ??... .... Lagardeová neustále nachádza nové a nové výhovorky: prečo nezačať zvyšovať sadzby : najprv to bola dočasnosť inflácie,.... potom, že to aj tak nepomôže ... lebo inflácia je vraj importovaná ......... ale nech poradí, čo má robiť taký "skoro-dôchodca 3-5 rokov pred penziou - keď ceny akcií sú teraz premrštené a za tých 5 rokov reálne znehodnotia o 30% a viac percent .....to však pani Lagardeovú vôbec nezaujíma :-( ... ....na Slovensku (ale asi aj inde) bežní konzervatívnejší ľudia pred penziou na politiku ECB šeredne doplatia... ... a to nehovoriac o astronomických cenách nehnutelností pre mladých, ktorí budú potrebovat vlastne bývanie ... ani to však ECB absolútne nezaujíma... pre istotu zmenu cien nemovitostí ani nemajú v harmonizovanom indexe inflácie... .....celá tá pomýlená politika len naďalej zvyšuje rozdiely v bohatstve a znižuje kohéziu spoločnosti ,...... aby na to EÚ nedoplatila vznikom diktatúr v najbližších 10 rokoch...

SFX