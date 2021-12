Globální ekonomika v následujících dvou letech a americký cyklus zvedání sazeb

Podle nového průzkumu dbDIG čeká pro USA recesi v roce 2022 4 % tázaných, v roce 2023 už 31 % tázaných a v roce 2024 29 % tázaných. Někdy mi připadá, že někteří z nás už se nemůžou dočkat dalších problémů; že „neví“ odpovědělo v průzkumu jen 17 %. Dnes o americkém cyklu zvedání sazeb a globální ekonomice v následujících letech.



1. Cyklus zvedání sazeb a excesy na trzích a v ekonomice: O nějaké recesi v USA nehovoří v následujících letech ani náznakem predikce Danske Bank, o a jemu podobných ani nemluvě (viz můj článek z minulého týdne o americké ekonomice v příštím roce). Pokud někdo projektuje (tedy doslova „hází před sebe) recesi, může tak činit třeba na základě historických zkušeností s cyklem zvedání sazeb v USA. Ty se pokouší sumarizovat následující graf od BofA, který v podstatě na konci každého cyklu vypichuje nějakou nepříjemnou událost. Jde tu ale o interpretaci.



Za absurdní příklad bychom mohli vzít v obrázku vyznačený covid. Ale i kdybychom vzali finanční krizi roku 2007, tak tu nepřinesl nový cyklus zvedání sazeb sám o sobě. Byly to excesy na hypotéčním trhu a s ním souvisejících trzích, které se již nerýmovaly s vyššími sazbami. Pointa těchto mých vět je jednoduchá: Pokud bychom brali graf za základ úvah o tom, zda další cyklus také skončí nepříjemně (třeba ony recese zmíněné v úvodu), měli bychom nejdříve a hlavně uvažovat o tom, jaké jsou aktuální nerovnováhy a excesy na trzích a v ekonomice (ne nutně jen v americké – viz latinskoamerická krize 1982). Najdeme tu něco rozměry připomínající hypotéční, či technologickou bublinu? Nebo jen parciální excesy, či dokonce kde nic tu nic?





2. Konsenzuální projekce – růst globální ekonomiky: V posledních třech makrokomentářích jsme se dívali na možný vývoj v americké, evropské a čínské ekonomice v následujících dvou letech. Výše uvedené i tyto předchozí komentáře bych dnes rád doplnil pohledem konsenzuálním, a to jak na hlavní regiony ve světové ekonomice, tak na ni samotnou. Konsenzus také žádnou americkou recesi nevidí, toto hospodářství by i podle něj mělo postupně přistát někde blízko trendu podobně jako třeba Evropa:





3 . – inflace v globální ekonomice: Co se týče predikcí inflace, podíváme se na ty od . Připomenu, že jeho ekonomové čekají v příštím roce růst americké ekonomiky kolem 5,5 % a jsou tedy výrazně nad číslem ve výše uvedeném grafu (necelá 4 %). Projekce banky pro inflaci ve vyspělých zemích ale nepočítají s tím, že by se měla držet na vysokých, zejména Američany „přehřívaných“ hodnotách. Podle grafu by tu měla inflace kulminovat na počátku příštího roku a pak klesnout na cca 2 %. Inflace ve vyspělých zemích by se pak neměla podle banky v příštím roce začít opět zvedat tak, jako predikce pro rozvíjející se země (a následně v menším i pro celou globální ekonomiku):



