Evropské burzy se drží blízko nuly, věří v uklidnění napětí kolem Ukrajiny. Nasdaq Composite zatím trhá ztrátovou dvoudenní šňůru

Evropské burzy se dnes drží v blízkosti nuly, a to i přes včerejší výplach na zámořských trzích, kdy technologický index Nasdaq Composite odepsal 2,9 %. Důvodem bylo zvýšené napětí na východě Evropy, kde byla ve čtvrtek hlášena střelba v Luhanské oblasti, ovšem nutno podotknout, že to nebyl nějaký zvláštní jev během posledních let. K deeskalaci nepřispěl ani americký prezident Joe Biden a americký ministr zahraničí Antony Blinken. Pátek dopoledne je ovšem klidnějším dnem, když investoři věří v uklidnění napětí díky společnému setkání ministrů zahraničí USA a Ruska.

Výsledky za 4Q21 a tedy i celý loňský rok reportoval francouzský energetický gigant . Tržby společnosti narostly na 84,5 mld EUR za loňský rok, což představuje nárůst o takřka 22 %. Firma bude vyplácet dividendu 0,58 euro na akcii, kdežto očekávání bylo postaveno níže na 0,52 Euro. Společnost taktéž posílila růst elektrické mobility, když instalovala 200.000 nových nabíječek.

Pro akcionáře byly ovšem klíčové zprávy ke snížení produkce energií, regulace cen energií do roku 2023 ze strany Francie a hlavně navýšení kapitálu prostřednictvím vydání nových akcií, FP -4,22 % (11:06 SEČ).

Futures na americké akcie se prozatím drží v plusu, kdy technologický Nasdaq Composite přerušuje šňůru dvou dnů, kdy klesl o 2,99 %. Po trhu zveřejnila výsledky technologická společnost Roku, která se zabývá videostreamingem. Ačkoliv čistý zisk na akcii předčil očekávání o 335 %, tak tržby i odhady byly slabší, než byl nastavený konsensus, a proto akcie zaznamenaly v součtu včerejšího dne propad o více jak 30 procent.

DAX -0,07 %, CAC 40 +0,40 %, FTSE 100 +0,31 %, PX +0,22 %.

Futures USA: DJIA +0,34 %, SPX 500 +0,46, Nasdaq 100 +0,63 %.