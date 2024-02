Víkendář: Letecká doprava je komodita a na to by investoři měli brát ohled

Letecká doprava se stala komoditou, tudíž zde platí, že o úspěšnosti společností rozhodují náklady. To je také základem podnikatelského modelu společnosti Ryanair. V rámci diskuse o evropských leteckých společnostech a jejich akciích to na Yahoo Finance uvedl Abhay Deshpande, který stojí v čele společnosti Centerstone Investors.



Raynair podle investora dosahuje vysoké nákladové efektivity, a to mu umožňuje nabízet svým klientům atraktivní ceny. K tomu firma dokázala „řadu nejistých proměnných zkrátit na pouhých pár“. Konkrétně na cenu paliv a na vývoj poptávky. K ní ale expert dodal, že při jejím slábnutí mohou nízkonákladové letecké společnosti získávat tržní podíl. Právě proto, že jsou schopné nabízet nejnižší ceny.



Deshpande považuje leteckou dopravu za vysoce konkurenční odvětví a podle svých slov by investorům nedoporučoval, aby do ní investovali plošně. Pokud pak chtějí vybírat, nejlepší jsou právě společnosti s nejnižšími náklady, protože jde o komoditní odvětví. Takové firmy jsou také lépe schopny zvládat extrémnější podmínky. Vedle nákladové struktury je pak podle experta dobré sledovat sílu rozvahy a v neposlední řadě kvalitu managementu firem.



Ryanair se podle experta drží ve výše uvedených oblastech velmi jednoduchého přístupu. Nepouští se do žádného finančního inženýrství, „rostou organicky, generují cash flow a pak za něj koupí letadlo. To jim vydělá další hotovost a koupí další letadlo.“ Firma tak nepoužívá ve větším měřítku úvěry a leasing, což je podle investora velmi rozdílný model od dalších leteckých společností.



U Raynairu považuje Deshpande za největší rizika oblasti, které firma nemá přímo pod kontrolou, včetně ekonomického vývoje či regulace. Raynair se přitom zaměřuje na růst na „periferii Evropy“, nejde o globálního hráče, ale o regionálního, a proto jej ovlivňuje zejména vývoj v Evropě. Za určitý protiklad Raynairu lze považovat Lufthansu, která podle experta ztrácí tržní podíl právě kvůli konkurenci nízkonákladových leteckých společností. se přitom obchoduje za šestinásobek provozního zisku, Ryanair přibližně za osminásobek. A podle experta by tento rozdíl měl být mnohem větší.



U Lufthansy se diskutovalo i o podpoře ze strany německé vlády. Ta ji sice nevlastní, ale podle experta by v případě potřeby pomoc poskytla. To ovšem budí otázku, „pro koho tu tento byznys vlastně je?“ Tedy čí zájmy budou managementem prosazovány? K tomu investor dodal, že u Lufthansy se objevují známky vstřícného postoje k akcionářům, avšak v tuto chvíli by kvůli tomu na akcii nesázel.



Zdroj: Yahoo Finance