Podnikatelská nálada v Německu se v únoru citelně zlepšila. Sází se na konec pandemie, brzdou ale může být nedostatek materiálu

Podnikatelská nálada v Německu se v únoru proti lednu citelně zlepšila, index institutu Ifo vystoupil z 96 na 98,9 bodu. Vzrostla rovněž očekávání německých podnikatelů, kteří sází na konec koronavirové krize. Rizikovým faktorem nicméně zůstává Ukrajina, kde se situace opět vyhrotila, když Rusko uznalo samozvané povstalecké republiky.



Zlom ve vývoji podnikatelské nálady v Německu přišel v lednu, kdy index Ifo poprvé po šesti měsících vzrostl po revizi na 96 bodů. Nyní v únoru hodnota indexu činí 98,9 bodu, což institut označil za výrazné zlepšení.



"Podnikatelé byli se současnými obchody spokojeni," uvedl institut, který poukázal na ještě znatelnější zlepšení hodnoty indexu očekávaného vývoje. Ten má nyní hodnotu 99,2 bodu, zatímco v lednu to bylo 95,8 bodu.



Ve zpracovatelském průmyslu index v únoru výrazně vzrostl. To je podle Ifo dáno nejen spokojeností s aktuálním vývojem, ale také optimistickým výhledem. "Nedostatek materiálu ale může stále brzdit výrobu," uvedl institut.



Výrazné zlepšení nálady zaznamenal i sektor služeb, který se po třech měsících v lednu vrátil k růstu. "Ukazatele současné situace a očekávání se postaraly o skok vzhůru," uvedl institut. Optimismus se vrátil i do pohostinství, na které tvrdě doléhala karanténní omezení. Německo už ale začalo s postupným rozvolňováním restrikcí a do 20. března skončí s výjimkou roušek a odstupu všechna zásadní opatření.



Dvouletá krize související s pandemií nemoci covid-19 stála podle propočtů Ifo německé hospodářství v ekonomických ztrátách 330 miliard eur (osm bilionů Kč). Německá ekonomika se v roce 2020 propadla o 4,6 procenta, v roce následujícím o 2,8 procenta vzrostla. Letošní oživení ale nebude tak výrazné, jak předpokládaly původní odhady. Německá vláda očekává růst o 3,6 procenta, zatímco loni vycházela ze 4,1 procenta. Další zpomalení růstu není vyloučeno, protože německá centrální banka v prvním čtvrtletí očekává opět hospodářský pokles.