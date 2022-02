Od německé potravinované banky po italské gelato. Jak se inflace zakousla do eurozóny

Nejvyšší míra inflace od vzniku eurozóny dopadá na životní úroveň Evropanů. A rychle se z ní stává politické téma. V eurozóně jako celku se spotřebitelské ceny zvedly jen o něco přes 5 procent. Někde však dosáhly dvouciferných hodnot, třeba v Litvě. V Německu, kde je inflace horké téma, rostly ceny v lednu nejrychleji za 30 let – o 5,1 procenta. Agentura Bloomberg se lidí v několika zemích platících eurem ptala, jak se s rostoucími cenami vypořádávají a zda je pomoc státu adekvátní.

Německo

Lednová míra inflace: 5,1 %

Předpověď pro rok 2022: 3,7 %

V evropské ekonomice číslo jedna škodí rychlá inflace chudým. Zájem o služby organizace Tafel, která v Německu distribuuje vyřazené potraviny potřebným, je na vzestupu, říká. Úřady už začaly rozesílat roční vyúčtování energií a šéfce místní pobočky v Brandenburg an der Havel Griseldis Grey pod rukama přibývají žádosti o asistenci od těch, kdo s touto prosbou zatím váhali.

Berlín schválil jednorázové platby, aby sociálně slabším pomohl uhradit náklady za elektřinu a topení. Podle charitativních organizací to ale nestačí a požadují další pomoc pro nezaměstnané. Nízkopříjmové domácnosti přitom strádaly už dřív, když během lockdownů přišly o tradiční podporu ve formě školních obědů.

Inflace je v Německu téma nabité emocemi a Evropskou centrální banku tam za nečinnost často kritizuje největší bulvární deník v zemi Bild, který také často líčí útrapy spotřebitelů. Tlak ale pociťuje i samotný Tafel. Rostou mu náklady na provoz vozového parku a účty za elektřinu. Stále více tak žádá o pomoc místní samosprávy nebo prosí o dary.

Inflace cen potravin v Německu překračuje hlavní inflaci:





Francie

Lednová míra inflace: 3,3 %

Předpověď pro rok 2022: 2,8 %

O tom, koho ve Francii tlačí bota, hodně vypovídá tamní gastronomický totem: bageta. Ceny chleba se během posledních dvou desetiletí zvýšily jenom o 23 eurocentů a na stejné úrovni zůstaly i během nejnovější inflační vlny. A to i přesto, že pekaři se musejí potýkat s rostoucími náklady na suroviny a rostoucí minimální mzdou. Nejsou ale ochotni předat vyšší výdaje na spotřebitele, tvrdí Dominique Anract, šéf francouzské federace pekařů a cukrářů. Místo toho tak uvažují o jiných možnostech. Třeba jak si přirazit na položkách typu dorty nebo jemné pečivo, které nejsou předmětem každodenní spotřeby. Někteří čekají na letní prázdniny, což je typičtější doba pro přecenění.

„Bageta je ve Francii mýtická. Je to jediná věc, kterou si můžete koupit, když nemáte dost peněz,“ tvrdí Anract. „Lidé jsou na zdražení hodně citliví a pekaře nechtějí, aby se po nich někdo vozil.“

Uchráněni jsou ale francouzští spotřebitelé i v jiných oblastech. Obrovské náklady vládě způsobilo zastropování cen elektřiny a zemního plynu. Krok, u kterého statistický úřad Insee odhadl, že srazil základní inflaci o zhruba jeden procentní bod. Ta tak v eurozóně patří k nejnižším.

Itálie

Lednová míra inflace: 5,3 %

Předpověď na rok 2022: 3,8 %

Také Italové profitují z výrazné vládní pomoci. Na ukočírování rostoucích cen energií Řím vynaložil přes deset miliard EUR. Premiér Mario Draghi slibuje pokračující ochranu rodinám a další podporu firmám, které tvrdí, že se trápí nejvíce.

Italský státní dluh však dosahuje 150 procent HDP a tato není podpora podle některých názorů udržitelná. Kromě energií zvedají Italům ceny špaget a kávy také další faktory, jako jsou sucho a ucpaná hrdla v dodavatelských řetězcích, stejně jako režijní náklady ve firmách.

Marco Campione, kterému patři čtyři kadeřnické salóny, z nichž jeden je v centru Říma, cítí, jak mu inflace dýchá na záda. Náklady na malé položky, jako jsou ochranné igelitové pláště přes oblečení, se ve velice krátké době zdvojnásobily. Z osmi eurocentů na 20.

Jako zákazník „obrovské zdražování nevidíte, jenomže věci se sčítají a na konci měsíce zjistíte, že jste utratili, 100, 200 eur navíc,“ říká. „Jako podnikatel to vnímám víc. Snažíme se být v klidu a nezvedat ceny, rychle se to ale může vymknout z rukou.“

O změnách ale vypovídá nápis na nedaleké zmrzlinárně: „Vzhledem k pokračujícímu a exponenciálnímu zvyšování nákladů na suroviny jsme byli nuceni zvýšit ceny.“ Kopeček gelata, který stál před několika měsíci 2,5 eura, teď vyjde o 50 eurocentů dráže.

Litva



Lednová míra inflace: 12,2 %

Odhad pro rok 2022: 6,7 %

Osmadvacetiletá Litevka Karolina Kirbyte si někdy při návštěvě rodiny na litevsko-polské hranici zajede 18 kilometrů a staví se na otočku v Polsku. Teď v únoru ale bylo parkoviště polského obchodu s potravinami, kam obvykle chodí, plné aut s litevskou SPZ. Když konečně našla místo, strávila hodinu ve frontě se svými rodáky, kteří tu byli poprvé. Někteří najeli i přes 100 kilometrů.

Důvodem jsou dočasná protiinflační opatření, která zavedla vláda ve Varšavě. Patří k nim snížení DPH na pohonné hmoty a nulová sazba na potraviny.

V Litvě roste inflace z celé eurozóně nejrychleji. Ještě před rokem byla skoro na nule. Vláda sice dotuje energie a možná zavede přechodnou nulovou sazbu DPA na topení, potraviny, které si ukrajují největší díl spotřebitelského koše, zdražují dvouciferným tempem.



Podle Kirbyte, která žije ve Vilniusu, jsou ceny v její domovině brutální. “Zhruba jednou za měsíc jezdíme pro jídlo do Polska a trochu tak ušetříme,” řekla. “Kdybychom měli na dítě kupovat všechno v Litvě, jídlo, plenky, oblečení, bylo by to hodně těžké.”



Španělsko

Lednová míra inflace: 6,2 %

Předpověď pro rok 2022: 3,6 %

Paloma Jáudenes otevřela svůj první obchod s dětským oblečením ve španělské Cartageně přes skoro deseti lety. Za tu dobu přežil rozvod, finanční krizi a pandemii. Pro maminku čtyř dětí, jejíž podnikání se rozrostlo do malého řetězce s dámskými oděvy, může být inflace největší problém.

“Každý, každičký den mi od dodavatelů chodí e-maily, ve kterých mi zvedají ceny,” říká 44letá Jáudenes. “Všechno je teď dražší, od paliva na rozvoz po bavlnu na výrobu šatů. Rozhodla jsem pro fungování ve stylu válečné ekonomiky.” To znamená přesunout činnost do nového skladu, aby snížila náklady na pronájem, zkrátit pracovní dobu některých zaměstnanců a handrkovat se s prodejci o levnější igelitky a cenovky.

Její opatření by teď mohla i trvat déle. Premiér Pedro Sanchez již varoval, že ceny energií pravděpodobně ještě porostou. Inflace na 30letém maximu dopadá obzvláště těžce na malé a střední podniky, jako je ten její. Ty přitom zaměstnávají zhruba polovinu pracovní síly v zemi. Vládní podpora se soustředí na zákazníky.

Z Jáudenes se v jejím domovském regionu Murcía stačila stát místní celebrita. Více než 6500 liků posbíral její tweet o tom, jak jí skoro dvojnásobně stoupl účet za elektřinu. Jako ona si možná budou muset opasky utáhnout i jiní podnikatelé, aby se udrželi nad vodou.

„Žiju ze dne na den,“ tvrdí podnikatelka. „Je nemožné plánovat do budoucna. Jediným způsobem, jak při takto vysokých cenách přežít, je dělat změny a adaptovat se.“

Zdroj: Bloomberg