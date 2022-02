Belviport chce navýšit svůj podíl v ČEZ, Západ uvaluje sankce na Rusko a omikron se šíří na nákladních lodích

Společnost Belviport chce koupit až 9 milionů kusů akcií , čímž by následně držela v české energetice 2,7% podíl. Západní spojenci se dohodli na první skromné várce trestů pro Rusko a omikron se šíří na nákladních lodích, čímž vzbuzuje obavy z obnovení stability dodavatelských řetězců.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,4 %.

Společnost BELVIPORT TRADING LIMITED oznámila záměr koupě až 9 milionů kusů akcií energetiky , což přestavuje 1,67 procenta registrovaného kapitálu. Belviport nyní drží pozici zhruba 1 % na registrovaném kapitálu a hlasovacích právech , což bylo oficiálně oznámeno a reportováno České národní bance. Transakce je dle tiskové zprávy Belviport jednorázovým rozhodnutím firmy a zůstane jeho dlouhodobou finanční investicí. Transakce bude provedena v režimu akcelerovaného reverzního bookbuildingu, kde jsou manažery Citibank, a Patria Finance a zároveň koordinátorem transakce a settlement agentem Patria Finance. Po dokončení transakce naroste podíl Belviport na registrovaném kapitálu a souvisejících hlasovacích právech na zhruba 2,7 procenta. Patria dočasně pozastavuje analytické pokrývání akcií ČEZ.



Wood & Co. zvyšuje cílovou cenu na Monetu na 105,60 Kč z 95,10 Kč, snižuje doporučení na "držet" z "kupovat".



Západní spojenci se dohodli na první skromné várce trestů pro Rusko. Sankce se zaměřily na několik ruských bank a také na tři členy ruské elity s úzkými vazbami na Kreml. A rovněž cílí na zmrazení budoucích nákupů ruských dluhopisů. S dříve proklamovanými sankcemi ochromujícímu ekonomiku, pokud by ruské jednotky překročily hranic, se to ovšem nedá srovnávat. Trhy odpověděly pokrčením ramen.



Americký prezident Joe Biden se vyjádřil, že kroky Ruska jsou počátkem ruské invaze na Ukrajinu a ministr zahraničí Antony Blinken zrušil plány na čtvrteční schůzku v Ženevě se svým ruským protějškem, ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, s tím, že to po ruských zákrocích na Ukrajině to „nedává smysl“. Mezitím německý kancléř Olaf Scholz fakticky zmrazil schvalovací proces pro plynovod Nord Stream 2 v hodnotě 11 miliard dolarů.



Omikron si razí cestu skrze nákladní lodě, což vyvolává obavy, že by nárůst případů spolu se zpřísněnými podmínkami Číny ohledně karantény mohl zpozdit stabilizaci dodavatelských řetězců. Přestože jsou případy mezi posádkou většinou mírné, omikron se na lodích šíří rychle. Manažeři lodí tvrdí, že problém je zatím zvládnutelný, ale trvalý nárůst případů zvyšuje tlak na dodavatelské řetězce, které jsou pandemií už tak napjaté.