VÁLKA NA UKRAJINĚ ONLINE: Nové sankce, východní posílení NATO i hrozby Finsku a Švédsku

probíhá i informační válka - myslíš, že mu to nařídil Putin? Pochybuji, prostě magor a samozřejmě to každý soudný člověk odsoudí, pokud se to takto stalo (ještě jsem to neviděl). V každé válce se bohužel dějí zločiny, to nikdo neuhlídá, na ruské i donbasské civliní jsou také oběti jiných magorů, tady jde o to, kdo konflikt chtěl a kdo si začal a začalo to teroristickým majdanem. Zda se mu dalo vyhnout, zda vyhnutím konfliktu teď nehrozí horší v budoucnu atd., jenže tam ten konflikt už probíhal od r. 2014 a stupňoval se a jak to chápu já, tak cílem Ruské operace je to stupňující se násilí ukončit. Dočasně to však bude samozřejmě horší.

PetMa