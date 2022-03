Rubl na rekordním minimu, Rusko zakazuje platby kuponů a dividend zahraničním investorům

Ruský rubl dnes při obchodování v Moskvě klesl na rekordní minimum, dolar se tam prodával zhruba za 110 rublů. Akciový trh v Moskvě zůstává třetí den za sebou zavřený, finanční systém je pod tlakem západních sankcí uvalených na Moskvu za její invazi na Ukrajinu. Ruská centrální banka dnes navíc zakázala vyplatit kupony zahraničním investorům, kteří drží státní dluhopisy v rublech. Informovala o tom agentura Reuters.

Ruské společnosti také nesmějí vyplácet dividendy zahraničním akcionářům. Centrální banka neupřesnila, jak dlouho budou trvat omezení, která se nevztahují na místní investory.

Rubl od začátku roku oslabil vůči dolaru asi o třetinu. Po propadu na další minimum dnes část ztrát smazal a později se obchodoval kolem 108 rublů za dolar. K euru vykazoval pokles o více než sedm procent na 120,5 rublu.

Graf: Ruský rubl k americkému dolaru online

Mimo Rusko je rubl ještě slabší. Na elektronické obchodní platformě EBS se obchodoval zhruba za 115 rublů za dolar. Stále však nedosáhl rekordního minima kolem 120 rublů, na které spadl v pondělí.

Zahraniční investoři nyní prakticky nemají možnost, jak získat peníze ze svých ruských investic. Moskva brání zahraničním investorům, kteří vlastní ruské akcie a dluhopisy za desítky miliard USD, aby se jich zbavili. Invaze ruských vojsk na Ukrajinu spustila vlnu hospodářských sankcí a odliv aktiv z Ruska.

"Emitenti jsou oprávněni přijímat rozhodnutí o výplatě dividend a realizaci plateb z dalších cenných papírů," uvedla ruská centrální banka. "Skutečné platby zahraničním klientům však realizovány nebudou. To se týká i OFZ," dodala ruská měnová autorita. OFZ je označení pro ruské státní dluhopisy v rublech. Podle údajů k 1. únoru vlastnili zahraniční investoři OFZ přibližně za tři biliony rublů (631 miliard Kč). Celkem byly vydány OFZ za 15,5 bilionu rublů.

Ruský systém dohledu nad prodejem cenných papírů pak oznámil, že v souladu s požadavkem centrální banky omezuje možnosti plateb za ruské cenné papíry jednotlivcům i firmám ze zahraničí, a také právo na převod tohoto majetku.

Euroclear a Clearstream, což jsou největší světové systémy pro vypořádání plateb, ruská aktiva už také nepřijímají. Tím se zahraničním investorům prakticky uzavřela možnost odchodu z ruského finančního trhu. Ruský prezident Vladimir Putin nadto vydal dekret, kterým zakázal vyvážet z Ruska zahraniční měny v hotovosti v hodnotě přes 10.000 dolarů Nařízení platí ode dneška.

Putin zakázal vývoz zahraničních měn v hotovosti za víc než 10 tisíc dolarů - https://t.co/ubp69YW12S pic.twitter.com/Y2aMb4rM05 — Patria.cz (@PatriaCZ) March 1, 2022

Jako bezcenné by se mohly ukázat také kontrakty, které pojišťují ruský dluh za 41 miliard dolarů. A to i přesto, že poukazují na rekordní pravděpodobnost, že Moskva nebude schopna splácet svoje závazky. Šanci na takovouto událost během dalších pěti let vidí swapy úvěrového selhání (CDS) nyní na 65 procent a na 40 procent během jednoho roku.

Mezinárodní sankce uvalené proti Rusku v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu ale mohou jednak aktivovat právě tyto swapy v případě, kdyby došlo na událost defaultu, ale také zabránit tomu, aby byly podkladové dluhopisy použity pro vypořádání, tvrdí stratégové a investoři ve společnostech jako nebo Vanguard Asset Management.

“Kdyby byly zavedeny tvrdší sankce, které by zakazovaly držet veškerý existující ruský státní dluh, mohlo by to má zásadní dopad na schopnost trhu CDS uspořádat aukci nebo vypořádání v případě úvěrové události,” napsala včera společnost CreditSights podle agentury Bloomberg.

Swapy úvěrové selhání chrání před ztrátami z ruského dluhu v zahraniční měně, investoři ale pozorně sledují, jak bude vláda v Moskvě zacházet s platbami z rublových dluhopisů OFZ. Rusko dnes vyplatilo kupón z rublového dluhopisu. Není však jasné, jak se zahraniční držitelé jako , nebo Vanguard k této hotovosti dostanou poté, co centrální banka Ruska zakázala provádět výplaty zahraničním investorům. Už za dva týdny má Rusko splatit 117 milionů dolarů v kupónu z dolarového dluhopisu.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Patria.cz