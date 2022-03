Odpojí se Rusko v řádu dní od globálního internetu?

Rusko zahájilo přípravy na odpojení se od globálního internetu, uvedla dnes na svém twitterovém účtu běloruská nezávislá televize Nexta s odvoláním na dokument ruské vlády. Nejpozději do pátku se podle ní všechny servery a domény musejí přesunout do ruské zóny.



Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor v pátek zablokoval přístup k sociální síti a omezovat začal také přístup k síti .



Čínská aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok dnes oznámila, že omezila své služby v Rusku, a to kvůli novému zákonu, který hrozí tvrdými postihy za šíření jiných než oficiálních informací o ruské armádě. Přerušení svých služeb v Rusku dnes ohlásila rovněž americká internetová televize .



Ruský parlament v pátek schválil zavedení trestní odpovědnosti a až 15 let vězení za dezinformace a lživé zprávy o ruské armádě, za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k sankcím. Novela zavádí do trestního zákona nové ustanovení o veřejném šíření vědomě lživých informací o použití ozbrojených sil při obraně zájmů Ruska a jeho občanů.



De facto to znamená, že média mohou zveřejnit pouze oficiální informace úřadů. Ve světle současné invaze na Ukrajinu tak mohou informovat pouze o tom, jak konflikt prezentuje Moskva - tedy jako "speciální vojenskou operaci", která má osvobodit Ukrajince.



Aplikace TikTok dnes uvedla, že dokud nevyhodnotí důsledky nového zákona, nebudou moci její uživatelé v Rusku uskutečňovat živé přenosy a vkládat nové videonahrávky.