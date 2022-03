Energetické sankce, znárodňování, fiskální podpora. A Čína si brousí zuby na ruské firmy

Dnešek přinesl řadu zajímavých zpráv, jejichž výsledkem tentokrát není další vlna paniky, spíše nerozhodnost a ve výsledku konsolidace na akciích. Hlavní evropské i americké akciové indexy registrují menší pohyby a jsou na tom smíšeně, slušně v plusu se pak drží španělský či italský trh. Pod tlakem jsou dluhopisy, a to především na evropské straně.

Jako pozitivní zpráva pro akcie a negativní pro dluhopisy zafungovala možná emise společných dluhopisů EU, která by mohla být oznámena koncem týdne. Ropa dál stoupá, tentokrát na zprávě o zákazu dovozu ruských energetických surovin Spojenými státy a Británií. EU se zatím nezapojuje, ale pokud schválí fiskální podporu na omezení dopadů drahých energií, může se k podobnému kroku dostat také. Divoký pohyb vzhůru jsme ráno viděli na niklu.

Ruskou vládní stranu napadlo znárodnit výrobní podniky západních společností, které se z Ruska stahují. Ačkoli to vypadá jako možná další eskalace, ve skutečnosti Rusko nemá v tomto případě na Západ velkou páku. Odvetou by mohla být konfiskace devizových rezerv či majetku Rusů, což by u likvidnějších aktiv bylo poměrně snadné. Navíc čistá investiční pozice Ruska je výrazně pozitivní, má tedy víc co ztratit při případné vzájemné konfiskaci aktiv.

Bez zajímavosti není ani to, že se čínské firmy chystají skupovat podíly v ruských producentech energií a surovin. Čína tak nepřekvapivě využívá situace, kdy se západní kapitál ve velkém stahuje a ruskou ekonomiku začínají drtit sankce. Ceny surovin jsou extrémně vysoko, ceny jejich ruských producentů extrémně nízko a Čína je v perfektní pozici jediného reálného kupce, který z této faktické arbitráže může masivně profitovat.

Eurodolar se během úterý pouze konsoliduje. Zlato poskočilo vzhůru o více než 3 procenta. Kurz koruny je znovu odrážen dolů při tendenci růst, za čímž může být pokračující aktivita centrální banky. Za dnešek je domácí měna asi o půl procenta silnější, vůči euru se nachází na 25,63.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.6435 -0.4834 25.8188 25.4770 CZK/USD 23.5640 -0.7941 23.7775 23.3735 HUF/EUR 389.1738 -1.2293 394.9647 384.8099 PLN/EUR 4.9380 -1.0129 5.0071 4.8517

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8763 0.2799 6.9013 6.8550 JPY/EUR 125.8770 0.5974 126.3388 125.1243 JPY/USD 115.6820 0.2875 115.7905 115.2790

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8310 0.3261 0.8332 0.8282 CHF/EUR 1.0118 0.6568 1.0135 1.0047 NOK/EUR 9.7704 -0.6648 9.8558 9.7519 SEK/EUR 10.8541 -0.1393 10.8910 10.8156 USD/EUR 1.0880 0.3027 1.0922 1.0849

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3795 0.6190 1.3801 1.3607 CAD/USD 1.2896 0.4335 1.2899 1.2808