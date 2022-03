Společné evropské dluhopisy znovu na scéně, EU chystá podporu

Jedna z klíčových dnešních zpráv hovoří o tom, že se EU chystá vydat další společné dluhopisy. Už to udělala v souvislosti s koronakrizí, nyní je to kvůli potřebě financovat výdaje na obranu, a především drahé energie. Zatím chybějí podrobnosti, údajně se má rozhodnout na mimořádném summitu konaném ve čtvrtek a pátek.

V podstatě jde o podobnou situaci, kdy vlády navyšují výdaje a dluhy kvůli válce, ačkoli v tomto případě EU do bojů přímo zapojená není. V pozadí stojí roky podinvestovaná obrana a zanedbaná energetická bezpečnost. Válka v obou případech ukázala na obrovskou naivitu a problém, který je třeba ihned řešit.

Objem společných dluhopisů může být znovu výrazný (naposledy to bylo 750 mld. EUR), dluhopisy by měly mít slušnou kredibilitu a přilákat poptávku investorů jakožto bezpečné aktivum. Nafouknutí dluhu je však zároveň zhoršením problému, který rovněž Evropa dlouhodobě buduje a selhává v jeho řešení. Nejde o nic jiného než vysokou zadluženost. Když vezmeme společné dluhopisy relativně k ekonomice EU, bude zadlužení naprosto minimální. Jenže Unie není nic jiného než obálka zahrnující vesměs vysoce zadlužené členské státy.

Stagflační tlaky dané nabídkovými šoky jsou už poměrně výrazné a budou tlačit výnosy vzhůru už jen skrze inflační prémii. Zároveň roste tlak na ECB, aby urychlila zvedání sazeb a inflaci tak tlumila. Jenže tím by jen zrychlila nárůst výnosů a zdražování dluhu. Zapomínat nelze ani na dopad na reálnou ekonomiku. Vyhlídky se snižují a to bude klíčový poměr dluhu k HDP zhoršovat i ze strany jmenovatele.

Finanční trhy na zprávy o možném novém balíku společných dluhopisů zareagovaly poměrně velkým nárůstem dluhopisových výnosů v Evropě, což je logické už kvůli výhledu vyšší nabídky. Mírně pozitivní zpráva to byla pro euro a příznivě tyto informace vzaly akcie. Ty v zásadě reagují podle nepsaného pravidla, že víc peněz na trhu je vždy lépe.

Nyní je třeba doufat, že investorům zájem o evropský dluh vydrží a že další nárůst zadluženosti nebude šponovat výnosy do nebezpečných úrovní. Při boji s inflací by pro ECB bylo těžké poskytnout záchranu, jako to udělala při dluhové krizi cca před deseti lety. Zároveň by bylo radno, aby se z nutného mimořádného opatření nestalo trvalé. Jinak řečeno, země EU by při nejbližší příležitosti měly konečně začít s konsolidací veřejných financí a nečekat, až je k tomu donutí další tvrdá rána.

