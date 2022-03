Primární nabídka akcií Porsche by se mohla uskutečnit ve čtvrtém čtvrtletí

Primární veřejná nabídka akcií (IPO) automobilky by se i přes současnou nejistotu na trzích mohla uskutečnit ve čtvrtém čtvrtletí. Na dnešní tiskové konferenci to řekl finanční ředitel společnost Arno Antlitz. Definitivní rozhodnutí ale zatím nepadlo. Výrobce sportovních vozů je součástí skupiny , podobně jako například Škoda Auto.



Automobilka je považována za nejcennější součástí koncernu . Ten chce prodejem akcií na burze získat peníze na expanzi výroby elektromobilů. Vlastník , kterým je holdingová společnosti Automobil Holding SE (PSE), chce také získat zpět přímý přístup k automobilce s rodinným jménem. Rodiny Porscheových a Piëchových měly dosud na společnost AG pouze nepřímý vliv prostřednictvím koncernu , upozornila agentura DPA.



Společnost SE drží v koncernu většinu hlasovacích práv. Není totožná s firmou AG, o jejímž vstupu na burzu se jedná.



Volkswagen dnes také zveřejnil výroční zprávu za rok 2021. Provozní zisk se podle ní loni zvýšil o 24,5 procenta na pět miliard eur (124,4 miliardy Kč), tržby o 16,1 procenta na 30,3 miliardy eur. Odbyt aut pak loni vzrostl o 10,9 procenta na 302.000. také potvrdil předběžné údaje, podle kterých loni zdvojnásobil provozní zisk na 19,3 miliardy eur.



Hodnotu někteří analytici odhadují na 80 až 100 miliard eur (až 2,5 bilionu Kč). podle svého sdělení plánuje rozdělit základní kapitál na 50 procent prioritních akcií a 50 procent kmenových. V rámci primární nabídky chce dát na trh 25 procent prioritních akcií, zatímco holding PSE by získal 25 procent plus jedna kmenových akcií.



Volkswagen by si i po nabídce ponechal většinový podíl. Zahrnoval by také automobilku do své konsolidované účetní závěrky a nadále by pokračovala i jejich spolupráce v odvětví.