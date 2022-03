Akcie v závěru týden hledají odvahu. Další inverzní twist u dluhopisů

Evropské akcie v závěru týdne přešlapují na místě – většinou v rudém teritoriu, nálada se ale opatrně zlepšuje. Obdobně s posunem nahoru váhají hlavní americké indexy, do zeleného se ale po technologickém Nasdaqu dostal i S&P 500. Dolar roste, eurodolar hledal půdu pod nohama na úrovni 1,103 EURUSD. Z mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou přicházejí smíšené signály, zatímco čínský prezident řekl svému americkému prezidentu, že konflikty a konfrontace, jako jsou události na Ukrajině, nejsou v ničím zájmu.

Jednání probíhají i mezi EU a Ukrajinou. Podle ukrajinského prezidenta by EU během několika měsíců měla zveřejnit svoje stanovisko k přihlášce Ukrajiny do EU. Ruská federace podle svého ministerstva financí zaplatila úroky z dolarových dluhopisů, a vyhnula se tak platební neschopnosti. Pokud by Rusko nezaplatilo, ocitlo by se poprvé od bolševické revoluce před více než 100 lety na pokraji platební neschopnosti u závazků vůči zahraničí.

Dalším faktorem pro obchodníky je dnešní kvartální událost zvaná triple witching, při které dochází k souběžné expiraci akciových opcí a dalších dvou typů opcí a futures, doprovázené často zvýšenou volatilitou.

Propadly se akcie společnost , když tento barometr hospodářského růstu uvedl, že ve druhé polovině svého fiskálního roku nesplní svůj cíl provozní marže.

Americké desetileté výnosy klesají na 2,145 %. Pod tříleté výnosy se poprvé od roku 2020 dostaly výnosy amerického pětiletého bondu, což je další z jednotlivých případů v procesu inverze výnosové křivky, umocněné utažením americké měnové politiky. Pětiletý výnos se už dříve dostal nad desetiletý, přičemž inverze výnosového křivky se často vnímá jako jeden z nejlepších předstihových indikátorů hospodářské recese. Podle jednoho z guvernérů Fedu Wallera by Fed mohl na nadcházejících zasedáních zvažovat zvýšení sazeb o půl procentního bodu a do července začít redukovat bilanci. Rychlejšímu utahování sazeb než ostatní jeho kolegové dává podle svých slov přednost také jeho kolega Bullard. Ten chtěl zvýšení základní sazby o půl bodu už tento týden, jako jediný.

Ropa setrvává nad 100 dolary za barel, zlato klesá. České koruně se nedaří uhájit hladinu 24,7 za euro a v podvečer oslabuje k 24,821 za euro. Ještě výrazně oslabuje k sílícímu dolaru, naposledy na 22,49 za dolar. Guvernér Jiří Rusnok v dnes zveřejněném rozhovoru zopakoval, že vrchol inflace zřejmě bude ještě o procento či více procentních bodů na 10 procenty, kde ho ČNB dosud očekávala, ale o razantnějším zvedání úrokových sazeb to prý nyní není.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:46 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8019 0.2493 24.8593 24.7168 CZK/USD 22.4645 0.7396 22.5765 22.2540 HUF/EUR 375.4654 1.0404 376.7100 371.1754 PLN/EUR 4.7116 0.6453 4.7375 4.6766

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0231 -0.2641 7.0580 7.0015 JPY/EUR 131.6355 0.0825 131.8994 131.1768 JPY/USD 119.2195 0.5608 119.3990 118.7900

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8387 -0.5129 0.8438 0.8386 CHF/EUR 1.0318 -0.7043 1.0404 1.0308 NOK/EUR 9.6779 -0.7556 9.7636 9.6577 SEK/EUR 10.4073 -0.1228 10.4571 10.4073 USD/EUR 1.1042 -0.4783 1.1090 1.1003

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3501 -0.3376 1.3583 1.3493 CAD/USD 1.2639 0.0139 1.2647 1.2596