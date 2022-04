Bill Gross: Další vývoj inflace, návratnosti investičních aktiv a správné nastavení monetární politiky

V současném prostředí vysoké inflace a zároveň zpomalujícího tempa ekonomického růstu je velmi těžké, možná až nemožné, určit, jaká je výše neutrálních sazeb. Tedy sazeb, které by ekonomiku nestimulovaly, ale ani nebrzdily. Fed tak může své klíčové sazby prudce zvedat, ovšem stále nebude jasné, zda jejich výše není i nadále stimulační. Nebude totiž jasné, zda se nachází pod, nebo nad sazbami neutrálními. Pro Yahoo Finance to uvedl zakladatel společnosti Pimco a známý investor Bill Gross. Jaký je jeho pohled na další dění na trzích a v ekonomice?



Gross míní, že brzdou by pro americké hospodářství byl růst výnosů desetiletých vládních obligací nad úroveň 3 %. Pak by hrozila i recese. A jak se investor dívá na odhady, podle kterých by letos měly sazby jít nahoru šestkrát, možná i sedmkrát? I zde Gross zmínil těžko odhadnutelnou výši neutrálních sazeb. Pokud by se tak sazby skutečné dostaly blízko 2 %, stále by nebylo jasné, zda se nenachází pod sazbami neutrálními, tudíž zda ekonomiku nestimulují.







Akciové trhy byly v posledních desetiletích nemalou měrou taženy nahoru trendově klesajícími sazbami a výnosy vládních dluhopisů. K tomu se pak přidalo kvantitativní uvolňování, a pokud se nyní tento trend obrací a sazby půjdou trendově nahoru, pro akciové trhy se stanou brzdou. Mohly by sazby dokonce jít nahoru, tak jako v době, kdy v čele Fedu stál Paul Volcker?



Gross si podle svých slov Volckera považuje za to, jakou politiku dokázal v čele Fedu prosadit. Nedá se ale čekat, že by nyní mohlo dojít k podobně prudkému utažení monetárních podmínek a růstu sazeb. V systému je totiž mnohem více dluhů, a pokud by sazby měly růst na 3 – 6 %, vyvolalo by to příliš velké tenze a negativní důsledky pro celou ekonomiku. Současný šéf Fedu pak podle Grosse nyní „hovoří tvrdě“, ale ve skutečnosti nemůže sazby zvednout „o moc výše než o 3 %“. Vedení Fedu si je také vědomo toho, co se dělo v roce 2007 a 2008, a i to brání velmi prudkému obratu k utažené monetární politice.



Jak vidí investor další vývoj na straně inflace? Současná inflace pohybující se kolem 7 – 8 % podle něj pomine, korigovat budou ceny ropy, ojetých vozů i bydlení. Nicméně návrat k inflaci na úrovni 2 % Gross jen tak nečeká, v následujících letech se bude pohybovat kolem 4 – 5 %. Takže ani v tomto smyslu nejde o situaci, se kterou se musel vypořádat Volcker. Ohledně budoucí návratnosti investičních aktiv Gross uvedl, že již nějaký čas hovoří o jejím poklesu a je pravda, že zatím k ničemu takovému nedochází. Stále se ale podle svých slov domnívá, že pokud nastává obrat v trendu sazeb, přinese i nižší návratnost investic.



Zdroj: Yahoo Finance