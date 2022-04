Strach z globální recese žene investory do defenzivy

Po oživení po pandemických uzavírkách a vládních stimulech v USA se nyní musí ekonomiky vypořádat s brzdami růstu. Spotřebitelé se snaží vyrovnat se s vyššími cenami. Problémy v dodavatelských řetězcích omezují dodávky zboží. To dále prohlubuje ruská invaze na Ukrajinu a čínské uzavírky několika hlavních regionů po nárůstu případů koronaviru. Investoři se proto přiklání k defenzivě.



Podle Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku globální ekonomika do konce roku zpomalí a rizika recese jsou kvůli ruské invazi na Ukrajinu a uzavírkám při Covid-19 v Číně vyšší. Kombinace faktorů, včetně raketového růstu cen ropy po válce v Evropě, poklesu spotřebitelské poptávky kvůli vysokým cenám a zpomalení růstu Číny, zvyšuje šance na pokles, uvedl v komentáři tento washingtonský think tank.



Globální růst letos a příští rok podle odhadů zpomalí na 3,3 % ve srovnání s 5,8 % v roce 2021, uvedl Petersonův institut a dodal, že USA podle předpovědi letos porostou o 3 % a v roce 2023 o 2 %. Odhad institutu je v souladu s většinou hlavních prognóz. Ekonomové podle dubnového průzkumu Bloombergu očekávají v tomto roce anualizovaný růst USA v průměru o 3,3 % a následně zpomalení na 2,2 %. Jádrová inflace v USA letos podle PIIE zmírní na 4,1 % a v roce 2023 dále poklesne na 3 %, což je stále nad 2% cílem Fedu. Spotřebitelské ceny bez energií a potravin v březnu podle odhadů vyletěly o 6,6 % oproti předchozímu roku.



Tvůrci politiky Fedu navýšily na posledním zasedání úrokové sazby o čtvrt bodu a letos budou zvyšovat ještě sedmkrát. I když by to mělo pomoci zchladit ceny, riskuje tím Fed až přílišnou korekci, dodal PIIE. Přísnější politika by omezila poptávku po pracovnících, čímž by se jejich nedostatek zmírnil a míra nezaměstnanosti by se zvýšila na 4,5 %, tedy nad hladinu před pandemií.



Obavy z recese a úprk z cyklických aktiv



Vzhledem k tomu, že měnová podpora rychle ustupuje a rizika recese rostou, jsou nyní investoři opatrní. Klesá všechno od akcií po dluhopisy, dokonce i ropa klesla z téměř rekordních hodnot. Poklesy podpořila i prohlášení Fedu, že zmenšování rozvahy začne dříve a bude rychlejší, než někteří účastníci trhu očekávali. Prohlášení guvernérky Fedu Lael Brainard minulé úterý ještě posílil zápis z březnového zasedání Fedu následující den. "Brainard smetla argument, že Fed není ochoten přijmout riziko rychlého zpomalení inflace, a trhy na to přiměřeně reagovaly," uvedl Dennis DeBusschere, zakladatel 22V Research.



Do kurzu se dostávají společnosti odolné vůči ekonomickému zpomalení, jako je zdravotnictví, stejně jako hotovost a akcie vyplácející dividendy. „Společným jmenovatelem je v každém případě strach z recese, který vytlačil učebnicový efekt rostoucích úrokových sazeb,“ řekl Robert DeLucia, hlavní ekonomický poradce u Empower. "Vidíme úprk do defenzivních akcií a averzi k akciím citlivým na ekonomiku."



Začátkem dubna dominují na indexu S&P 500 výrobci mýdla, léků a utility. Na dně jsou naopak výrobci čipů a přepravní společnosti, tedy firmy, jejichž výhled zisku je úzce spjat s ekonomikou. Celkově ale index tento měsíc klesl o 2,6 %, včetně 1,7% poklesu v pondělí.



Index S&P 500 umazal více než polovinu svých ztrát za leden až únor a nyní je 6 % nad březnovým minimem. „Trhy se zotavily z většiny svých výprodejů na počátku března, a proto již nevypadají přeprodaně, ale rizika související s geopolitikou, utahováním měnové politiky a růstem ekonomiky zůstávají vyšší,“ napsal Kolanovic, vytrvalý býk na amerických akciích během letošních výprodejů, v pondělním komentáři. "Z toho důvodu vybíráme zisk z taktického navýšení na akciích z minulého měsíce."

"Bezpečné" dluhopisy a hotovost



Kolanovic mírní svůj optimismus i poté, co trh předvedl silné oživení. Podle tohoto stratéga z Chase by nyní měli investoři, kteří se řídili nedávnými radami jeho týmu, zvýšit držbu akcií, vybrat zisky a přesunout část peněz do státních dluhopisů vzhledem k velkému výprodeji na této třídě aktiv. Ale nadále doporučuje držet větší část v akciích a menší v dluhopisech.



Kolanovic také radí investorům, aby dali přednost rozvíjejícím se trhům, protože Fed je při zvyšování sazeb agresivnější, aby mohl zkrotit inflaci. Naproti tomu se očekává, že čínská centrální banka svou měnovou politiku již tento měsíc uvolní. I rozvíjející se trhy nyní zaznamenávají ztráty, přičemž indexy sledující akcie a dluhopisy tento měsíc klesají o 2,6 %, resp. o 1,4 %.



Stratég také varuje před hrozbou státních dluhopisů pro riziková aktiva. "Pokud bude růst výnosů dluhopisů pokračovat, mohl by se nakonec stát pro akcie problémem, ale věříme, že současné reálné výnosy dluhopisů kolem nuly nejsou dostatečně vysoké na to, aby akcie nějak více ohrozily," napsal. "Vzhledem k nízké pozici dluhopisů se další velký růst reálných výnosů zdá méně pravděpodobný," dodal Kolanovic.



Indexy sledující dluhopisy investičního stupně a vysoce výnosné úvěry také klesly. Pokud by akcie, dluhopisy a ropa skončily v dubnu níže, bylo by to poprvé od roku 2018, kdy by všechna hlavní aktiva utrpěla ztráty. Vzhledem k tomu, že státní dluhopisy upadají v nemilost, hledá skupina investorů záchranu v hotovosti. V březnovém průzkumu peněžních manažerů vzrostla držba hotovosti na nejvyšší hodnotu od dubna 2020.



Důkazy o recesi jsou ale nyní nedostatečné. Trh práce vzkvétá, spotřebitelské finance vypadají zdravě a plány na kapitálové výdaje firem zůstávají nadále robustní. Je tedy otázkou, zda útěk do bezpečných akcií odráží strach z růstu nebo strach z valuací.



