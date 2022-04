Míra inflace v Británii v březnu stoupla na sedm procent, nejvýše od března 1992

Míra inflace v Británii v březnu stoupla na sedm procent z únorových 6,2 procenta, a je tak nejvýše od března 1992. Meziroční zvýšení spotřebitelských cen bylo výraznější, než očekávala většina ekonomů oslovených agenturou Reuters, kteří předpovídali nárůst cen o 6,7 procenta. Za tímto nárůstem stál široký růst cen, od pohonných hmot až po potraviny a nábytek. Informoval o tom dnes britský statistický úřad (ONS).



Británie podle ekonomů zakouší největší pokles životní úrovně od poloviny 50. let 20. století, protože raketový růst cen energií, potravin a zvyšování daní převyšuje zvyšování mezd.



Podle nezávislého vládního rozpočtového poradce se očekává, že disponibilní příjmy domácností očištěné o inflaci letos klesnou o 2,2 procenta.



Ruská invaze na Ukrajinu vyhnala ceny energií ještě výše a minulý měsíc britský Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) předpověděl, že inflace dosáhne vrcholu v posledním čtvrtletí letošního roku. Vystoupá podle něj na 8,7 procenta, nejvýše za čtyři desetiletí.



Finanční trhy očekávají, že britská centrální banka na svém zasedání 5. května zvýší úrokové sazby na jedno procento z nynějších 0,75 procenta. Do konce roku odborníci nevylučují růst úrokových sazeb do rozmezí dvě až 2,25 procenta. Mnozí ekonomové si ale myslí, že banka nebude postupovat tak agresivně.