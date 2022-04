Víkendář: Cochrane o brzdě americké ekonomiky, kapitalismu a švédské cestě

Známý ekonom John Cochrane, který mimo jiné působí na Hoover Institution, poskytl rozsáhlý rozhovor Casey Weademu a na jeho počátku odpovídal na otázku, jak si zachovává dobrou náladu. Ekonom odpověděl, že je třeba nenechat si zkazit den špatnými zprávami a zachovávat si pozitivní přístup. Ohledně americké ekonomiky pak obecně míní, že by si mohla vést mnohem lépe, kdyby nebyly zaváděny do praxe „poněkud idiotské nápady“.



Posledních několik desítek let bylo podle ekonoma pro americkou i světovou ekonomiku celkem příznivých, týká se to například poklesu míry chudoby či růstu prosperity. Aktuálním tématem je pak vysoká inflace. Z dlouhodobější perspektivy je ale důležitější pokles tempa růstu amerického hospodářství, který je v posledních desetiletích patrný. V této souvislosti ekonom zmínil i podle něj vysokou míru byrokracie, která ekonomiku svazuje. Spojené státy mohou být „republikou papírování“, což se projevuje i v investicích do infrastruktury, protože „trvá deset let, než se něco schválí.“ Podobně se byrokracie projevuje na realitním trhu, protože se blokuje stavba nových domů.



Cochrane je podle svých slov ekonomem prosazujícím volné trhy a významným tématem je podle něj v této souvislosti to, jakou mají lidé motivaci. Hodně vládních programů podle něj nefunguje právě proto, že vláda nevěnuje pozornost vedlejším efektům a tomu, jaký má její politika dopad na motivaci. Klasickým příkladem je snaha finančně podpořit ty, kteří ztratili zaměstnání, což se ale může projevit na jejich neochotě hledat si zaměstnání nové. Podobně se dá uvažovat o daních a mnoha dalších tématech.



„Je důležité nepropadnout žádné doktríně, ale věnovat pozornost datům, historii a prostému rozumu,“ uvedl ekonom. Sám pak podle svých slov nerad používá slovo kapitalismus, „se kterým přišel Marx, ne Adam Smith.“ Problematický je i jeho obsah, protože se zaměřuje na kapitál, tudíž plně nevystihuje podstatu tržní ekonomiky. Zejména v současné době, kdy firmy ke svému podnikání často potřebují méně a méně kapitálu.



Podle ekonoma v americké ekonomice upadá i podnikatelský duch a příčinou je opět vládní politika a zasahování do chodu hospodářství. Dříve byla vláda zejména ochráncem práv občanů, nyní podle Cochraneho funguje především jako ten, kdo uděluje povolení. Příkladem mohou být nemovitosti, protože dříve vláda chránila práva občanů nakládat s nimi, jak uváží. Nyní ale dává povolení tak učinit. „Stále jsme demokracií a až budou voliči chtít změnu, přijde změna,“ dodal ekonom s tím, že něco podobného se stalo ve Švédsku. Tam došlo ke změně ekonomického systému, a i když lidé v této zemi stále platí relativně vysoké daně, „jde o docela svobodný trh.“



Co ekonom míní o současné inflaci a jak vidí další vývoj na tomto poli? Tomu se věnoval ve druhé části rozhovoru, který popisuje další díl Víkendáře.