Dlouhodobé neutrální sazby mohou být v USA stále pod 2,5 %, domnívá se Williams z Fedu

Vidíme první známky návratu amerického spotřebitele k dřívější struktuře spotřeby. Pro Bloomberg to uvedl prezident Federal Reserve Bank of New York John Williams, podle kterého by měl tento vývoj pokračovat. Jedná se o opětovný posun spotřebitele směrem ke službám, protože během pandemie se od nich výrazně odklonil a zvýšil spotřebu zboží. To je považováno za jednu z příčin současné vyšší inflace, protože firemní sektor není v některých případech schopen tuto vyšší poptávku uspokojit. Co si Williams myslí o dalším vývoji v ekonomice a na straně americké monetární politiky?



Hlavním úkolem Fedu je podle jeho zástupce snížit v následujících několika letech inflaci zpět ke 2 %. Nyní je americká ekonomika silná, což je patrné zejména ze situace na trhu práce. Sazby by tak měly růst a dosáhnout neutrálních úrovní, kdy tomu tak bude, záleží na dalších datech přicházejících z ekonomiky. Je tedy možné, že by Fed začal zvedat sazby ne o 25 bazických bodů, ale o 50 bodů?







Williams odpověděl, že „toto rozhodnutí ještě nepadlo“, ale podle něj by mohlo jít o vhodný krok s ohledem na stav americké ekonomiky. Jaká je ale vlastně současná výše neutrálních sazeb, ke kterým by sazby skutečné měly směřovat? Bloomberg k této otázce dodal, že Williams je jedním z ekonomů, kteří stáli za zrodem uvedeného konceptu. Williams pak dodal, že diskusi na toto téma vždy začíná s upozorněním, že neutrální sazby nelze přímo měřit a jejich odhad je tak nejistý.



Před pandemií většina odhadů neutrálních sazeb naznačovala, že se pohybují poměrně nízko. Tyto odhady jsou podle Williamse v souladu s predikcemi Fedu, podle kterých by se sazby měly postupně zvednout někam ke 2,5 %. Současná výše neutrálních sazeb je ovlivněna řadou mimořádných faktorů, které ovlivňují agregátní nabídku i poptávku. Rozhodující je ale dlouhodobá úroveň těchto sazeb a tu určují strukturální faktory jako demografický vývoj či produktivita.



Tyto strukturální faktory se podle ekonoma ani během pandemie pravděpodobně nijak výrazně nezměnily, proto se domnívá, že dlouhodobě se neutrální sazby skutečně mohou pohybovat někde mezi 2 – 2,5 %. I zde je ale třeba přistupovat k věci „s otevřenou myslí a sledovat data“. Jak moc by pak skutečné sazby mohly vystoupat nad neutrální úroveň, aby došlo ke snížení současné vysoké inflace?



Williams odpověděl, že jedním ze způsobů, jak toto téma uchopit, je uvažovat o reálných sazbách. Tedy o sazbách očištěných o inflaci. Ty se podle něj budou muset zvednout do příštího roku na „normálnější úrovně“ a pak „trochu nad ně“ v závislosti na tom, jaká bude tou dobou inflace.



Zdroj: Bloomberg