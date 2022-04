Čísla Pilulky a Rusko prý v potenciálním defaultu. Evropské burzy mohou ráno mírně růst

Americké a evropské futures před otevřením evropských burz rostou, i když asijské obchodování bylo smíšené a čínské technologické tituly klesaly třetí seanci za sebou. Americkým indikacím pomohly pozitivní výsledky Tesly a United Airlines. Euro k dolaru stagnuje při 1,3078 EURUSD. Ceny ropy rostou, Brent se obchoduje na více než 108 dolarech za barel.

Viceprezident ECB De Guindos uvedl, že ECB by měla být schopna ukončit nákupy aktiv v červenci a otevřít tak cestu ke zvýšení sazeb ve stejném měsíci, záležet však bude na datech. Další jestřábí signál vyslal i člen Generální rady ECB Pierre Wunsch, podle kterého by ECB mohla úrokové sazby zvednout nad nulu ještě v tomto roce. Dokonce by mohla i aplikovat restriktivní politiku s cílem dostat inflaci pod kontrolu.

Nových signálů o sazbách a inflaci by se trhy mohly dočkat už dnes, protože předseda Fedu a prezidentka ECB vystoupí na události MMF.

Rusko úspěšně vyzkoušelo novou mezikontinentální raketu Sarmat, oznámilo dnes ruské ministerstvo obrany. Prezident Vladimir Putin vzápětí prohlásil, že tato jedinečná zbraň přiměje k zamyšlení všechny, kteří se pokoušejí ohrožovat jeho zemi. Ta je podle derivátového panelu v potenciálním defaultu u rublových plateb ze dvou dolarových dluhopisů.

V kalendáři svítí zpráva o březnové inflaci v eurozóně a v plném proudu je výsledková sezóna. S čísly přijdou společnosti , Snap, Blackstone či Las Vegas Sands.

Skupina Pilulka včera oznámila, že v roce 2021 dosáhla konsolidovaných tržeb ve výši 2,4 miliardy korun při meziročním růstu o 35 %. Celkové tržby lékárenské skupiny včetně franšíz dosáhly za loňský rok 3,6 miliardy. Největší měrou se na tržbách podílel český online kanál s meziročním růstem o 61 %.

Valná hromada včera rozhodla vyplatit dividendu z loňského zisku na akcii 43,80 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který bude vlastníkem akcie k letošnímu 29. dubnu. Dividenda se začne vyplácet 23. května.