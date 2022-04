Fedu to začíná docházet. Přichází série zvedání sazeb o 50 bazických bodů, říká ekonom Siegel

Fed je stále hodně za křivkou. Pro CNBC to uvedl častý host této stanice Jeremy Siegel, který působí jako profesor financí na Wharton School of Business. Mimo jiné odpovídal na dotaz, zda má na současném trhu pohybujícím se bez výrazného trendu smysl držet dlouhé pozice s tím, že trend po čase opět zamíří směrem nahoru.



Siegel uvedl, že bez trendu se nyní trh pohybuje pár měsíců a situace se tak nedá srovnávat se sedmdesátými a osmdesátými lety, kdy podobný stav trval mnohem déle. Teprve se uvidí, zda trh nyní již dosáhl dna, ale profesor je podle svých slov rád, že „Fedu to začíná docházet“. Tedy že americká centrální banka začíná reagovat na vysokou inflaci. Siegel přitom již delší čas hovořil o nutnosti změnit monetární politiku, přestat se stimulací a začít zvedat sazby.

Expert míní, že přichází série zvedání sazeb o 50 bazických bodů. Fed pak musí dosáhnout snížení tempa růstu peněžní nabídky, což je podle profesora klíčová proměnná určující další inflační vývoj a následně vývoj na trzích. „Dokud toto tempo neklesne, nedostane se inflace pod kontrolu,“ dodal.



„Je lepší začít s tím pozdě, než nikdy,“ pokračoval Siegel s tím, že Fed musí jednat a razantně dohnat ztracený čas. Jak by ale na razantní kroky reagovaly trhy? Profesor řekl, že inflace, která se dostala mimo kontrolu, je skutečně škodlivá. Pokud by se kontrole vymkla, bylo by třeba „Volckerova momentu“, dodal v narážce na někdejšího šéfa Fedu, který ve snaze snížit vysokou inflaci sedmdesátých let prudce zvyšoval sazby.



Podle Siegela nikdo nechce, aby se situace dostala až sem. Fed by podle experta měl sazby dokonce zvyšovat o 75 bazických bodů a podobný krok může prosazovat Jim Bullard z Fedu v St. Louis. Ten před několika dny uvedl, že finanční trhy podle něj již odráží utahování monetární politiky, jen některé jejich části tak ještě učinit nemusely, tudíž se tak ještě stane. Inflace podle tohoto zástupce Fedu přetrvává na úrovních, které jsou úplně mimo přijatelné meze a Fed podle toho musí jednat. Americká ekonomika by měla v letošním roce růst nad trendem.



Bullard také hovořil o tom, že by nevylučoval zvyšování sazeb o 75 bazických bodů. Pokud bychom považovali stav ekonomiky z doby před pandemií za stabilní bez výraznějších finančních či dezinflačních tlaků a porovnali tehdejší výnosy obligací a hypotéční sazby s těmi nynějšími, tak ty nynější podle ekonoma ukazují na „poněkud jestřábější monetární politiku“. Inflace podle něj zčásti poleví sama, ale je tu její významná část, která tak učinit nemusí. Podle některých ukazatelů může dosahovat 3,6 % a i to je výrazně nad cílem Fedu ve výši 2 %.



Bullard zmínil, že již ve třetím čtvrtletí by se podle něj měly sazby dostat nad svou neutrální úroveň tak, aby byl vyvolán potřebný tlak na pokles inflace. Nutné je ale kráčet krok za krokem a Bullard by podle svých slov také nerad vyvolal pozdvižení na trzích.



Zdroj: CNBC