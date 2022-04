S&P zhoršila úvěrové hodnocení Srí Lanky na selektivní platební neschopnost

Společnost S&P Global Ratings zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Srí Lanky na známku selektivní platební neschopnost (selective default, SD). Učinila tak poté, co vláda minulý týden nezaplatila úroky z dolarových dluhopisů. Obchodování na akciové burze ve Srí Lance bylo dnes znovu přerušeno poté, co se hlavní index při znovuotevření po dvou týdnech propadl o 12,6 procenta. Informují o tom agentury Bloomberg a AFP.



Dosud měla Srí Lanka u S&P hodnocení CCC, tedy extrémně spekulativní. "Proces restrukturalizace dluhu Srí Lanky bude pravděpodobně komplikovaný a jeho dokončení může trvat delší dobu,“ uvedli analytici firmy Andrew Wood a Rain Yin. Známka SD znamená, že země nevyřešila či nesplnila "konkrétní problém nebo třídu závazků“ a je pouze krůček od bankrotu.



"Trh byl pozastaven a po zbytek dne zůstane uzavřen kvůli poklesu indexu S&P SL20 o více než deset procent oproti předchozímu závěru,“ uvedla v prohlášení burza v Kolombu. Akcie obchodované na srílanské burze od ledna ztratily téměř 40 procent hodnoty a místní měna za poslední měsíc oproti dolaru o tuto hodnotu oslabila.



Dnešek byl prvním dnem obchodování na burze cenných papírů v Kolombu od novoročních svátků na Srí Lance. Ty trvaly týden a zastavily obchodování na pět dní poté, co se zvýšily úrokové sazby a vešlo ve známost, že země dočasně pozastavila splácení zahraničního dluhu ve výši 51 miliard dolarů (1,2 bilionu Kč), aby se vyhnula tvrdému bankrotu.



Místní index S&P klesl v první minutě obchodování o sedm procent. Protože byl propad větší než pět procent, aktivovalo se automatické půlhodinové přerušení obchodování. Po krátkém oživení akcie dál klesaly, což burzu přimělo obchodování pro zbytek dne pozastavit.



Srí Lanka je uprostřed nejhorší hospodářské krize od vyhlášení nezávislosti v roce 1948. Nemá dolary na financování dovozu základních životních potřeb, jako jsou potraviny, palivo a léky. Po celé zemi se konají každodenní protesty.



Srílanští představitelé byli minulý týden ve Washingtonu na jednání s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) o záchraně. Podle oficiálních zdrojů ale není žádné nouzové financování v dohledu. Kolombo nyní spoléhá na bilaterální pomoc Indie, Číny a Japonska, řekl agentuře AFP zdroj z ministerstva financí.