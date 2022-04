Česká ekonomika v 1Q stoupla meziročně o 4,6 procenta, více, než se čekalo

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 4,6 procenta. Proti poslednímu loňskému čtvrtletí se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,7 procenta. Předběžný odhad dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Čísla jsou lepší, než odhadovali analytici, podle kterých je výrazný meziroční nárůst ekonomiky dán především srovnávací základnou. Ve stejném období loni zasaženém epidemií koronaviru ekonomika klesla.



"K meziročnímu růstu HDP pozitivně přispěly zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. Naopak přetrvával negativní vliv zahraniční poptávky," komentoval čísla ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Mezičtvrtletní vývoj podle ČSÚ pozitivně ovlivnily hlavně tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční obchod.



Meziroční růst hrubé přidané hodnoty nejvíce podpořilo stavebnictví a skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Dařilo se také většině odvětví služeb, uvedl ČSÚ. Zpřesněné údaje o vývoji ekonomiky v prvním čtvrtletí oznámí 31. května.

Analytici v anketě Bloombergu očekávali meziroční růst na úrovni 4,3 procenta a mezičtvrtletí na 0,4 procenta.

"Příznivější výkon tuzemské ekonomiky v posledním čtvrtletí loňského roku je na jednu stranu dobrá zpráva, zejména s ohledem na stále pokračující problémy v dodavatelských řetězcích a negativní důsledky energetické krize a zrychlující inflace. Na druhou stranu je číslo z velké části zastaralé, což jeho vypovídají hodnotu citelně snižuje. Nejistotu současné situace a dopady ruské agrese na ekonomiku dokládá i široké rozpětí odhadů analytiků, které se pohybovalo od -0,9 % až po +0,5 % qoq, uvedl v komentáři hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.



Ve čtvrtém čtvrtletí loni česká ekonomika stoupla meziročně o 3,6 procenta a mezičtvrtletně o 0,8 procenta. Za celý loňský rok se HDP zvýšil o 3,3 procenta.

Novou makroekonomickou prognózu příští týden zveřejní Česká národní banka, která bude také rozhodovat o sazbách. "Signály ze strany představitelů ČNB ohledně měnového jednání příští čtvrtek jsou relativně smíšené," podotkl Seidler. Zdá se, že "řada členů bankovní rady již vnímá další zvyšování sazeb jako kontraproduktivní, a to patrně i proto, že dopad vysoké inflace do disponibilních příjmů domácností by měl začít samo o sobě působit restriktivně a omezovat další proinflační působení spotřeby domácností". Z uvedených signálů tak čekáme příští týden spíše opatrnější růst sazeb, a to o 25-50 bodů, uvedl také za ČBA.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, ČBA