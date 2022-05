Pimco: Do roka sazby na 2,5 – 3 %, globální utažení finančních podmínek

O americké monetární politice a dalším vývoji v ekonomice hovořil na Bloombergu Mark Kiesel, který působí ve společnosti Pacific Investment Management Company jako investiční ředitel pro dluhopisové trhy. Podle jeho názoru zvedne Fed zhruba do roka sazby na 2,5 – 3 %. Což je „zhruba na úrovni neutrálních sazeb, možná by šlo o mírnou restrikci.“ Jedná se tedy o stav, kdy by se sazby skutečné nacházely mírně nad sazbami neutrálními, které by ekonomiku neměly ani stimulovat, ani brzdit.



Inflace je podle investora nejen americkým, ale i globálním tématem, což mimo jiné ukazují její vysoké hodnoty z Německa. Celá řada centrálních bank podle toho upravuje svou politiku. Kiesel míní, že se zpožděním, ale dobrou zprávou je chování trhů. Ty totiž podle jeho názoru již do značné míry zvedání sazeb a obrat v politice očekávají. „Inflace se nachází vysoko nad trendem a trh práce je nejvíce utažený za posledních zhruba dvacet let,“ uvedl expert k situaci v USA s tím, že se zvedají i inflační očekávání.



Fed tedy podle experta zvedne sazby o 50 bazických bodů, což se nestalo již celá desetiletí. I přes utahování monetární politiky ale může vyšší inflace přetrvávat delší dobu kvůli úzkým hrdlům ve výrobních vertikálách. Celkově ale v této oblasti panuje ohledně dalšího vývoje vysoká nejistota. Utažené podmínky na americkém trhu práce jsou pak zřejmé například z vysokého poměru volných pracovních míst k počtu nezaměstnaných.



I z poslední výsledkové sezóny je zřejmé, že firmy vyšší nákladové tlaky promítají do prodejních cen, což jim umožňuje i silná poptávka. Právě tomuto mechanismu, kdy firmy ceny vstupů promítají přímo do výstupních cen, musí podle experta Fed věnovat pozornost a svou politikou snížit poptávku tak, aby klesla i inflace. „Vyšší jsou ceny energií, práce, dopravy a firmy zvyšují své ceny. Proto rostou inflační očekávání a Fed to musí dostat pod kontrolu,“ uvedl Kiesel.



Investor řekl, že již řadu měsíců ve svém portfoliu snižuje úvěrové riziko. I to je funkcí vysoké inflace, protože ta tlačí centrální banky po celém světě do utahování monetární politiky a zvedání sazeb. Platí to od Bank of Australia přes Bank of England a ECB až po americký Fed. Tato politika pak utahuje finanční podmínky, a to se projeví na úvěrovém riziku. Kiesel tak zvyšuje podíl hotovosti na celkových aktivech, protože centrální banky budou muset ve své politice dál pokračovat.



Zdroj: Bloomberg, Twitter