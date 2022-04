Dno na akciových trzích se blíží, ale ještě tam nejsme

Investoři netrpělivě čekají na známky strachu na americkém akciovém trhu, ale chybí jim jeden zásadní dílek skládanky – řada dnů s 90% poklesy. Od doby, kdy poklesy představovaly 90 % objemu cenných papírů kótovaných na newyorské burze, uplynulo už 378 obchodních dnů. A podle investiční firmy BTIG tak jde o nejdelší sérii od vrcholu finanční krize v roce 2008.



Historicky se série prudkých výprodejů objevují nejprve ve skupinkách, než dojde k finálnímu „výplachu“ na trhu, kdy už investoři dosáhnou bodu maximálního pesimismu a většina obchodníků hodí ručník do ringu. To obvykle znamená tak výrazné slevy na akciích, že už mohou jít jen nahoru.



Podle Jonathana Krinskyho, hlavního tržního technického analytika u společnosti BTIG, je to proto, že většina zobchodovaného objemu musí být na klesajících akcií. „Přijdou plošné výprodeje. Nastane mentalita ‚pryč ze všeho‘,“ řekl Krinsky. "Pokud se to stane v bodě, který se shoduje s poklesem na asi 4 000 bodů na indexu S&P 500, byl by to docela dobrý náznak minima. Ale od toho jsme teď docela daleko."





90% pokles ale může také signalizovat začátek volatilnějšího období pro trhy. Tak tomu bylo i v roce 2017 a na začátku roku 2018, kdy došlo na akciovém trhu k výprodejům, které byly vyvolány prudkým nárůstem indexu volatility Cboe neboli VIX, a likvidací některých souvisejících ETF produktů. Tato série trvala 349 dní a skončila 1. února 2018.

Takto dlouhé období bez 90% poklesu je vzácné a podle Krinskyho pravděpodobně dojde k propradu spíše dříve než později. Při pohledu na S&P 500 na rozdíl od NYSE došlo poprvé od konce listopadu k poklesům akcií u 90 % objemu během pátečního výprodeje. A stalo se to znovu i během úterního prodejního tlaku.



„I když přijde, nezaručuje to dno. Obvykle přichází po skupinkách,“ dodal Krinsky a poukázal na to, že za posledních pět obchodních seancí došlo ke třem dnům poklesu na NYSE o 80 %. "Už se tam blížíme, ale ještě tam nejsme."





Absence extrémního prodejního tlaku přichází v jedinečný okamžik. Několik indikátorů sentimentu ukazuje, že býci zůstávají extrémně medvědí a poměry put-call opcí zatím nevykazují extrémní úroveň strachu, přestože už zde začíná narůstat pesimismus. Minulý pátek narostla poptávka po ochraně proti poklesu na opčním trhu nejvíce od pandemie, což je podle Keitha Lernera, investiční ředitele společnosti Truist, z pohledu kontrariánů pozitivní. Ukazatel poměru mezi put-call opcemi Cboe, který měří poměr medvědích a býčích sázek na trhu akciových opcí, v pátek vzrostl na 0,87, což je nejvyšší úroveň od března 2020.

"Možná největší výhodou pro trh z hlediska kontrariánů je současný zhoršený sentiment," řekl Lerner v komentáři. Aby trh získal velký tah směrem nahoru, řekl, budou investoři potřebovat vidět, že „neúnavné přehodnocování krátkodobých úrokových sazeb slábne a že mají větší důvěru, že kroky Fedu dokážou zkrotit inflaci, aniž by nepatřičně poškodily ekonomiku“.



Zdroj: Bloomberg