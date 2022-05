Vývojáři eMan loni zvýšili obrat na 224 milionů Kč. Letos očekávají o 36 milionů víc

Vývojářská společnost eMan, zalistovaná na pražské burze START, zvýšila loni obrat o 28 procent na 224 milionů Kč. Podle dnešního oznámení softwarového domu je to jeho nejlepší výsledek v historii. Pro rok 2022 plánuje firma zvýšit výnosy na 260 milionů korun. Provozní zisk EBITDA dosáhl v loňském roce 22,8 milionů Kč a její marže 10,18 procenta.



„Jsme moc rádi, že jsme v minulém roce zahájili spolupráci s řadou prestižních značek z automobilového průmyslu, jako Bentley a Porsche…Mezi naše nové klienty se v roce 2021 zařadily další značky jako Footshop či Home Credit,“ uvedl v prohlášení Michal Košek, generální ředitel společnosti eMan.

Mezi realizované projekty patří mobilní bankovnictví pro ČSOB, nebo investiční aplikace pro společnost Patria Finance. Pro státní podnik CENDIS firma vyvíjí Systém elektronické dálniční známky a Systém jednotného tarifu.



Společnost eMan také loni založila investiční fond eMan Innovations a chystá vlastní NFT hru.



„V eManu se snažíme dívat do budoucnosti, a podle toho přizpůsobovat naše kroky. Proto jsme založili dceřinou společnost Legend has it, která rozvíjí své oborové know-how při vývoji NFT hry s názvem Alteration, uvedl předseda představenstva eMan Jiří Horyna. Te na dnešním jarním START Day také představil výhle společnosti na tento rok:





Společnost eMan je předním českým dodavatelem softwaru, působí v České republice a ve Spojených státech amerických. Specializuje se na vývoj mobilních a webových aplikací a související služby, jako jsou UI/UX design, podpora a servis, outsourcing IT specialistů a poskytování konzultací. Zaměřuje se především na klienty z automobilového průmyslu, energetiky, bankovnictví, pojišťovnictví, průmyslu a služeb.



Od roku 2020 jsou akcie společnosti volně obchodovány na trhu PX Start na Burze cenných papírů Praha na burze RM-Systém.

Zdroje: eMan, START Day

Grafika: eMan