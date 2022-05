Víkendář: Solomon o americké ekonomice, vrcholu globalizace a zlomu v monetární politice

Akciové trhy za sebou mají nejhorší počátek roku za celou řadu desetiletí. Co si o současné situaci na trzích a v ekonomice myslí šéf David Solomon? Ten na Yahoo Finance odpověděl, že po dlouhé době dochází k výrazné změně v monetární politice. Ta má za cíl snížit inflaci a zároveň ovlivňuje ceny na trzích s investičními aktivy. V tuto chvíli je přitom těžké odhadnout, zda Fed dosáhne hladkého přistání, či zda na snížení inflace bude třeba, aby ekonomika klesla do recese.



Jak moc Solomon důvěřuje současnému vedení Fedu? Podle něj se americká centrální banka zaměřuje na to, co se v ekonomice děje. V posledních několika měsících se výrazně změnil pohled na její další kroky. Celkově je ale stále nejasné, jak moc razantní utažení monetární politiky nastane. Pro je pak podle jejího ředitele současné prostředí náročnější, než tomu bylo v roce 2020. Strategie banky se ale nemění.



Projevují se nějak na výsledcích banky tenze ve výrobních vertikálách? Solomon odpověděl, že přímo samozřejmě ne. Co ale banka pociťuje, je konkurence v oblasti získávání talentovaných lidí. Takové zaměstnance totiž banka potřebuje, protože svým klientům poskytuje i „intelektuální kapitál“. A zájem o talent je nyní vysoký ze strany řady firem a odvětví, situace na trhu práce je napjatá, a to ovlivňuje v jeho vlastním „dodavatelském ekosystému“.







Další otázka se týkala globalizace a jejího možného vrcholu či dokonce deglobalizace. Solomon míní, že situace nikdy není černobílá. V principu se dá říct, že pád berlínské zdi byl počátkem období, kdy se po celém světě hledalo, kde se dá nejlevněji vyrábět, aby se pak toto zboží exportovalo do celé globální ekonomiky. Makroekonomický vývoj poslední doby ale vede k přehodnocení tohoto přístupu. Jinak se uvažuje třeba o strategickém významu komodit a energií, o tom, od koho jsou nakupovány a jaká to nese rizika.



„Určitě nastal posun k regionalizaci a nacionalizaci, ale nehovořil bych o konci systému, který jsme vytvořili. Stále jsme hodně propojeni,“ uvedl Solomon. S tím, že „dochází k určitému rebalancování a změnám, ale nenazval bych to obratem.“ Na otázku ohledně příležitostí reagoval expert s tím, že americká ekonomika je na tom ohledně inovací dobře, příležitosti jsou například v oblasti umělé inteligence a robotiky.



Podle Solomona nemá moc smysl spekulovat o tom, jestli je pravděpodobnost recese v následujících několika letech 30 % či třeba 45 %. Smysl má spíše si uvědomit, že inflace se nachází vysoko, dochází k výraznému obratu v monetární politice, a to prostě pravděpodobnost recese zvyšuje. Což se následně projevuje na trzích a na averzi k riziku. v tomto smyslu komunikuje se svými klienty, kteří by měli brát na vědomí, že ve srovnání s předchozími lety tu je vyšší pravděpodobnost hospodářského útlumu.



Graf ukazuje predikce ekonomů pro index SPX a pro ziskovost firem obchodovaných na americkém trhu. Podle banky by se měl index na konci letošního roku uzavřít na 4700 bodech, v příštím roce by zisky na akcii měly dosáhnout 233 dolarů:





