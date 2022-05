Špatné náladě přispěly dobré údaje z trhu práce, Amerika směřuje k nejdelší sérii ztrát od 2011

Americké Akcie poslední den obchodního týdne opět klesají. Špatné náladě paradoxně přispěly dobré údaje z trhu práce. Ty naznačily, že by Fed měl pokračovat v jestřábí politice v situaci, kdy je trh práce stále velmi napjatý a mzdy se pohybují na vysokých úrovních. Index S&P 500 se sune dolu a směřuje k pátému ztrátovému týdnu v řadě – nejdelší sérii ztrát od června 2011. Nasdaq klesá o zhruba 2 %, přičemž zaostává za hlavními akciovými benchmarky. Výnosy desetiletých státních dluhopisů přesáhly 3,1 %.

Počet zaměstnanců mimo zemědělský sektor se v dubnu zvýšil o 428 000, zatímco nezaměstnanost se udržela na úrovni 3,6 %. Míra participace pracovní síly – podíl populace, která pracuje nebo hledá práci – se propadla. To komplikuje práci Fedu, který se snaží sladit poptávku po práci s nabídkou práce. Průměrný hodinový výdělek sice meziměsíčně zaostal za odhady ekonomů, ale i tak oproti předchozímu roku vzrostl o 5,5 %. Další pokles míry participace by mohl prohloubit nedostatek nabídky práce, což by vedlo k dalším mzdovým tlakům, které se nevyhnutelně promítnou do širší inflace. Fed tak velmi pravděpodobně ještě zrychlí tempo zpřísňování monetární politiky, pokud bude míra participace nadále klesat v prostředí silné zaměstnanosti.

Index S&P 500 zaznamenal k dnešku nejhorší první čtyři měsíce roku od roku 1939. Základním scénářem zůstává dosahování akciových minim, zatímco výnosových maxim na dluhopisech bude zřejmě teprve dosaženo.