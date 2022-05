Negativní vývoj se drží i po výprodejích. Dluhopisy lámou klíčový dlouhodobý trend

Investoři se dnes snaží vzpamatovat ze šoku, který jim přivodil včerejší masivní výprodej na Wall Street. Zatímco se těžko hledá impuls v nějaké konkrétní zprávě, podle nás je zásadní se znovu podívat na dluhopisový trh.

Že výprodej akcií doprovází i výprodej dluhopisů, už není nic nového v prostředí, kdy stoupají úrokové sazby a očekávání míří k dalšímu výraznému utahování měnové politiky. Dochází však k tomu, že klíčový americký desetiletý výnos nyní láme dlouhý sestupný trend, který trval už od osmdesátých let. Zatímco v předchozích případech byl nárůst výnosů vždy přechodný a následoval návrat dolů a ještě níž, nyní vidíme velmi pevný základ pro to, aby se výnosy udržely nahoře. A otázkou je, jak vysoko mezitím vystoupají. Zlomení zhruba 40letého trendu je určitě důvod zvednout obočí i pro ty, kteří k technické analýze většinou nepřihlížejí. Otevření prostoru pro výnosy pak není dobré ani pro akcie, což určitě na trh dodává značnou nervozitu.

Že je důvěra investorů hodně narušená a nejistota velká, ukazuje už to, že byl negativní after-market a futures nenaznačují, že by se Wall Street chtěla v pátek oklepat a růst - spíš naopak. Evropské akcie míří dolů, ovšem ztráty hlavních indexů nejsou drtivé - je to zhruba kolem jednoho procenta.

Závěr týdne přinese data z amerického trhu práce za duben. Běžně jde o klíčovou měsíční statistku pro trhy, ovšem tentokrát je otázkou, co nám tento report vlastně může prakticky přinést. Měl by ukázat, že trh práce zůstává silný, velmi utažený, že zaměstnanost dál rychle roste a mzdy neztrácejí vysoké tempo. Náznaky v podobě zpráv ISM či ADP naznačují možnost o něco horších čísel, ale to podle nás nemá šanci vykolejit Fed z jeho směřování k dalšímu zvednutí sazeb o 50 bodů na příštím zasedání. Při současném negativním tržním rozpoložení asi investoři nebudou v číslech hledat to dobré: Zatímco silná data zvedají potřebu zasahovat proti inflaci, slabá podpoří obavy o sílu ekonomiky. Šance zlomit aktuální sentiment tedy asi není velká.

Na eurodolaru ani koruně nevidíme tak dramatické změny jako na jiných trzích. Pár EURUSD se po poklesu zvedá k 1,0560, korunu ubránilo jestřábí poselství z ČNB. Díky tomu česká měna odolala výprodejům a dnes dokonce lehce posiluje na 24,53 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:38 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5318 -0.2568 24.6322 24.4851 CZK/USD 23.2100 -0.4738 23.4475 23.1585 HUF/EUR 380.4250 -0.1785 381.4800 379.3497 PLN/EUR 4.6968 -0.0298 4.7039 4.6745

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0570 0.5233 7.0684 6.9753 JPY/EUR 137.9880 0.5139 137.9750 136.7350 JPY/USD 130.4950 0.2162 130.6920 130.3390

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8567 0.4302 0.8568 0.8509 CHF/EUR 1.0400 0.2275 1.0407 1.0333 NOK/EUR 9.9863 -0.0035 10.0470 9.9812 SEK/EUR 10.4911 0.0925 10.5248 10.4691 USD/EUR 1.0574 0.3012 1.0577 1.0483

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4092 0.2255 1.4158 1.4019 CAD/USD 1.2821 -0.1200 1.2867 1.2821