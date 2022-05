Paulsen stále býkem

Zatímco někteří analytici a ekonomové hovoří o medvědím trhu a blížící se recesi, Jim Paulsen z Leuthold Group je podle svých slov stále býkem. Přestože i on vnímá, že situace na trhu je složitá.



Paulsen na CNBC uvedl, že současná korekce akciových trhů je sice silná, ale na stranu druhou se dalo předpokládat, že během dlouhého období růstu cen akcií podobná korekce přijde. Celkově se pak podle něj vše točí kolem inflace, včetně toho, jak bude Fed utahovat svou politiku, a tudíž jak se bude vyvíjet pravděpodobnost recese.



Potěšující je v tomto ohledu podle investora vývoj mezd. Jejich růst ve výši 5,5 % již několikátým měsícem v řadě ukazuje, že se nerozjíždí mzdová inflace. K tomu je pozitivní i růst nabídky práce a následně zvyšování celkových kapacit americké ekonomiky. Utahování monetární politiky tak tlumí poptávku, což je podle investora již patrné. Navíc sílí nabídka a ve výsledku by mohla inflace polevovat.





Paulsen míní, že současné ceny akcií mohou být již zajímavé pro nákup, a to i kdyby korekce nebyla ještě úplně u konce. Investor totiž odhaduje, že na konci roku již bude akciový trh v plusu. Nicméně Paulsen je podle svých slov nervóznější než před časem. „Nikdo to neumí správně načasovat, já rozhodně ne. Ale myslím si, že na konci roku bude trh výrazně výš než nyní. I kdybychom mezitím ještě klesli,“ dodal.



Pozitivně podle investora vyznívá i chování dluhopisových výnosů. Konkrétně to, že výnosy dvouletých obligací „již netlačí nahoru výnosy dluhopisů desetiletých“. Paulsen dokonce míní, že výnosy krátkodobějších dluhopisů „již jsou relativně v pohodě s tím, jaká bude další politika Fedu v následujících měsících.“



Podle Paulsena tak dluhopisové trhy ukazují, že možná končí doba růstu výnosů. Mohlo by jít o další faktor, který by začal tlumit obavy, „zejména, pokud by přišla dobrá čísla týkající se inflace.“ Kdyby se tak stalo, akcie by se mohly již nyní vydat směrem nahoru, uzavřel investor.



Následující graf ukazuje, jak se vyvíjela tržní očekávání týkající se budoucí maximální výše sazeb. V únoru se sazby měly podle očekávání zvednout na úroveň 2 %, poté začala očekávání prudce růst a nyní se pohybují znatelně nad 3 %:





Zdroj: Bloomberg, Twitter