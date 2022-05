Americká ekonomika reaguje na sazby citlivě. Fed inflaci nakonec sníží, říká bývalý činitel Fedu

Randal Quarles působil v americké centrální bance jako šéf finančního dohledu. Na Bloombergu hodnotil dosavadní politiku Fedu a podělil se o svůj pohled na další vývoj. Podle jeho názoru se Fed choval rozumně ještě během první poloviny minulého roku. Inflace se sice již zvedala, ale detailnější pohled ukazoval, že ji nahoru táhne v podstatě jediná položka, a tou byly ceny ojetých vozů. K tomu se zdálo být pravděpodobné, že úzká hrdla ve výrobě a logistice relativně brzy pominou a dá se tudíž pochopit, proč Fed nepřikročil k obratu ve své politice. Co další vývoj?



Ze zpětného pohledu je podle ekonoma již zřejmé, že v září měly jít sazby nahoru. Bylo totiž stále jasnější, že za inflací nestojí jen přechodné problémy na nabídkové straně ekonomiky, ale i přehnaná stimulace. Bude centrální banka nyní schopna snížit inflaci a zároveň se vyhnout recesi? Ekonom odpověděl, že v minulosti bylo dosažení takové kombinace těžké. Jinak řečeno, Fed se často nevyhnul tomu, aby se dostavila alespoň krátká recese.

Ekonom podle svých slov nepočítá s ničím, co by připomínalo třeba rok 2008 či počátek osmdesátých let. Podle svých slov také nemá pochyb, že Fed inflaci sníží, ale je možné, že krátká recese během této snahy přijde. Je současný vývoj známkou toho, že se Fed celkově drží špatné strategie? Quarles míní, že tomu tak nutně nemusí být. Podle něj měl během první poloviny minulého roku svá pozitiva přístup, kdy Fed čekal, jak se situace skutečně vyvine a zda má inflace dlouhodobější základ, nebo jestli jde o přechodný jev.

Jak ale bylo zmíněno, podle ekonoma již na počátku podzimu měl přijít obrat v americké monetární politice. I současný rámec, ve kterém Fed operuje, by k něčemu takovému vybízel. Jak Quarles hodnotí rozhodnutí Fedu, podle kterého nyní centrální banka nechce zvyšovat sazby o 75 bazických bodů? Podle ekonoma bude americké hospodářství na vyšší sazby reagovat poměrně citlivě a růst sazeb o 50 bazických bodů je tak rozumným krokem. Na jednu stranu nejde o „drakonický“ krok, ale zároveň jde o razantní zvýšení.



Zdroj: Bloomberg