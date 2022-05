Bank of America: Nejhorší medvěd teprve přijde

Akciové trhy před sebou patrně mají další propad, který by mohl být výraznější než ten dosavadní. Například odhaduje, že pokud se bude historie opakovat, pak má před sebou klíčový americký index S&P 500 letos ještě pokles o dalších asi 28 procent. Analytici se přitom opírají o data, která sahají 140 let do historie.



Hlavní investiční analytik Michael Hartnett upozorňuje, že i když nálada na trzích je špatná už mnoho týdnů, to nejhorší teprve přijde. Připomíná, že při posledních devatenácti takzvaných medvědích trzích byl pokles na grafu od maxima k minimu v rámci každého cyklu v průměru 37 procent a proces trval 289 dní. Jako medvědí se označuje takový trh, kde index od maxima klesne alespoň o 20 procent.



"Takže pokud by se měla historie opakovat, pak ten dnešní medvědí trh skončí v říjnu 2022 a index S&P 500 bude na 3000 bodech," uvedl Hartnett z divize BofA Global Research. Uvedený index ještě medvědí trh oficiálně nezahájil, od lednového maxima zhruba na 4796 bodech zatím klesl přibližně o 14 procent a je na 4123 bodech.



"Dobrou zprávou je, že asi polovina titulů na trhu Nasdaq už oslabila o 50 procent a více a že mnoho těch nejvíce spekulativních aktiv - jako jsou kryptoměny, rozvíjející se trhy a spekulativní technologické tituly - už bylo na vrcholu v prvním čtvrtletí 2021," dodal Hartnett.



Analytik rovněž upozornil, že i když si komodity v prostředí stagflace vedou zpravidla nejlépe, investoři by se jich při každém výraznějším zpevnění v letošním roce měli kvůli riziku hospodářské recese raději zbavit. Stagflací se rozumí období slabého růstu a vysoké nezaměstnanosti provázené růstem inflace.



Ceny čerstvých potravin v březnu vzrostly o 37 procent, a navázaly tak na růst o 28 procent, kterého dosáhly za celý loňský rok. "Náš tým specializovaný na trh komodit se domnívá, že je zde prostor k dalšímu růstu, vzhledem k problémům se zásobováním v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou," píše se ve zprávě BofA Global Research. Růst cen zemědělských produktů se v růstu cenové hladiny v širší ekonomice projeví až s časovým odstupem, což znamená, že vysoká inflace se patrně udrží po celý letošní rok.



Vyšší ceny představují problém zejména v chudších zemích. Například v Indii nebo v Zambii se potraviny podílejí na růstu inflace zhruba z 50 procent, zatímco v mnoha vyspělých zemích je to méně než 15 procent. Dražší potraviny mohou vést k politické nestabilitě zejména v Africe, domnívají se analytici .



"Teď je čas vlastnit akcie firem z odvětví zdravotní péče," uvádí zpráva expertů. Tento sektor si podle nich zpravidla vede nejlépe na konci růstového cyklu i v období poklesu. Analytička Savita Subramanianová se domnívá, že odvětví zdravotní péče teď investorům poskytuje relativní bezpečí, výnos i možnost mít prospěch z pokračujícího růstu odvětví za rozumnou cenu.



Zatímco západní země zavedly sankce na ruskou ocel a diamanty, další nerostné suroviny jako platina a palladium byly ušetřeny. Důvodem je fakt, že automobilový průmysl je na těchto kovech silně závislý, byť Západ Rusko za jeho invazi na Ukrajinu jinak trestá. Rusko nyní dodává na světový trh 39 procent spotřeby palladia a jen zhruba polovinu z tohoto objemu bude možné do pěti let nahradit, upozorňují analytici .