Eurodolar proráží 1,05 a akcie padají při další vlně výprodejů rizika

Evropské akciové trhy po včerejší inflaci z USA nakonec zamířily nahoru, ale dnešek z tohoto pohybu dělá jen další pomíjivý výkyv. Hlavní indexy dopoledne padají většinou o více než 2 procenta a v záporu se obchodují také americké futures, které výrazně klesly už včera.



Mírně nižší inflace v zámoří sice vyvolala různé reakce, ale dnešek nás utvrzuje v názoru, že nejde o čísla, ze kterých je možné se nějak radovat. Do toho přichází o něco horší růst britské ekonomiky v 1Q. Dalším údajem na programu je americká výrobní inflace. Také u ní se předpokládá mírné zpomalení, podobně jako u inflace spotřebitelské. Ačkoli jde o důležitý signál o síle nákladových cenových tlaků v ekonomice, trhy na PPI v poslední době příliš nereagují.



Do seznamu věcí, které dusí tržní sentiment, se přidávají kryptoměny. Tlak na tento trh zvedl kolaps stablecoinu TerraUSD, který neudržel fixní kurz k dolaru a narušil tím důvěru napříč světem kryptoměn. I to může přispívat k obecnému odvracení investorů od rizika.



Z přesunu od rizika do bezpečí znovu profituje dolar, který na páru s eurem dokázal po několika pokusech překonat hladinu 1,05 a posílit na 1,0430. Poptávka míří také do bezpečí dluhopisů, které se s vyššími výnosy stávají atraktivnější destinací. Dnes jsou ovšem výnosy díky zájmu investorů tlačeny dolů. Zlato je poměrně klidné. Koruna se dnes drží už bez podstatných změn. Po včerejším oslabení se domácí měna k euru obchoduje u 25,40.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3930 -0.1225 25.4796 25.3580 CZK/USD 24.3170 0.5853 24.3600 24.1240 HUF/EUR 382.2164 0.8280 383.9890 379.1604 PLN/EUR 4.6914 0.3990 4.6940 4.6679

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0928 0.3378 7.1154 7.0638 JPY/EUR 134.3780 -1.6770 136.7350 134.0774 JPY/USD 128.7065 -0.9683 129.6570 128.4870

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8561 -0.2813 0.8619 0.8558 CHF/EUR 1.0399 -0.5789 1.0480 1.0389 NOK/EUR 10.3079 0.5973 10.3403 10.2447 SEK/EUR 10.5892 -0.0650 10.6546 10.5558 USD/EUR 1.0441 -0.7108 1.0529 1.0429

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4545 0.9600 1.4558 1.4380 CAD/USD 1.3026 0.2775 1.3037 1.3007