Důvěra v českou ekonomiku sice v květnu dále rostla, spotřebitelé jsou ale skeptičtí

Důvěra v českou ekonomiku v květnu dál vzrostla, meziměsíčně stoupla o 1,8 bodu na hodnotu 101,8. Za nárůstem stojí zlepšení mezi podnikateli, naopak spotřebitelé jsou dál pesimističtější. Jejich důvěra v ekonomiku se dostala na nejnižší hodnotu od května 2012. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



Důvěra mezi firmami se proti dubnu zvýšila o 3,2 bodu na hodnotu 107. Podle statistiků byl růst důvěry mezi podnikateli ovlivněn především příznivým vývojem v odvětví průmyslu a v obchodě. Ve vybraných odvětvích služeb důvěra meziměsíčně stagnovala a ve stavebnictví klesla.

"Citelnější zlepšení důvěry v průmyslu zároveň není taženo zlepšením současné situace, ale pouze snížením zásob a optimistickým očekáváním pro příští měsíce, což se v současné nejistotě nemusí naplnit," uvedl ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. "V obchodě se sice zlepšila současná situace, ale očekávání do budoucna se zhoršila. To je vzhledem k propadu důvěry domácností logické, jelikož ta předznamenává citelnější zpomalení spotřeby domácností. Dnešní indikátory sice vyznívají pro firemní sektor optimističtěji, růst důvěry je však stejně jako v minulém měsíci v průmyslu tažen zejména budoucím optimistickým očekáváním, což je potřeba v současné situace brát s rezervou."



"Za mimořádně příznivým meziměsíčním vývojem důvěry v průmyslu stojí, mimo jiné, zlepšující se situace v automobilovém průmyslu, kde se postupně zvyšuje tempo růstu výrobní činnosti a současně se snižují zásoby naakumulované v předchozích měsících z důvodu chybějících součástek. K růstu důvěry také přispívají podniky z odvětví energetiky," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.





"Důvěra domácností v květnu dále citelně propadla a je nejnižší za posledních deset let," napsal v komentáři ekonom Seidler. "Zároveň však patří mezi nejslabší v celé historii časové řady od roku 1998. Oproti dubnu se dále zvýšil podíl domácností, které očekávají zhoršení ekonomické situace i zhoršení své vlastní finanční situace v průběhu 1 roku. Tyto dílčí indikátory jsou dokonce nejhorší v historii časové řady od konce 90. let. Větší část domácností také považuje svou současnou finanční situaci za horší, než byla před rokem. Obavy z růstu nezaměstnanosti se v květnu také mírně zvýšily, ale jsou obdobné jako závěrem minulého roku a v kontextu ostatních indikátorů je lze považovat za spíše mírné. Obavy domácností z růstu cen oproti předešlým dvěma měsícům mírně poklesly, jsou však stále nejvyšší od února letošního roku."

"Ačkoli firemní sektor se z pohledu důvěry relativně drží a navzdory očekávaní se důvěra ve firemní sektoru mírně zlepšuje, hlavní obavy v tuto chvíli představují čísla u domácností. Ta v březnu skokově propadla na nejnižší úroveň od krize z let 2012/13, nicméně a v dubnu a květnu se obavy domácností z budoucího vývoje dále zhoršují a jejich důvěra se dále propadala. Ta tak nyní paří mezi nejslabší od konce devadesátých let a signalizuje, jak citelně současná situace na domácností doléhá. Přitom to nejhorší z pohledu cen energií pro domácnosti a růstu cen potravin je teprve před námi," upozorňuje Seidler.

Zdroj: ČTK, ČSÚ, ČBA