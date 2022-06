RBC: Defenzivní sektory jsou již natlačené investory, u růstu i obecně je lepší kvalita, zajímavý software

Lori Calvasina z RBC Capital Markets hovořila v rozhovoru pro Bloomberg o atraktivitě akciového trhu po dosavadní cenové a valuační korekci (viz první část rozhovoru). Mimo jiné uvedla, že ještě není čas houfně nakupovat. Kdy by mohl nastat? A kde nyní RBC hledá investiční příležitosti?

Čas více nakupovat přijde podle expertky ve chvíli, kdy trhy „budou více v pohodě s fundamentem“, samotný pokles valuací na to nestačí. Za „natlačený“ pak považuje například defenzivní sektor zboží krátkodobé spotřeby. Následující graf ukazuje relativní návratnost cyklických a defenzivních sektorů jako celku:





Zdroj: Twitter



Retailoví investoři jsou podle expertky již nějaký čas „v módu paniky“, institucionální investoři se k nim nyní přiklánějí, a to z dlouhodobého hlediska vytváří atraktivní příležitosti. Historicky přitom platí, že trhy se odráží ode dna asi 4 – 5 měsíců před koncem recese. Pak tedy nastává období, kdy trhy již rostou, ale ekonomika se ještě nějaký čas nachází v recesi. Calvasina k tomu ovšem dodala, že současné dění v americké ekonomice a na trzích není takovým případem, jde o přesun na pomalejší tempa růstu. V takových situacích akcie obvykle ztrácí maximálně 20 % a současná korekce se již takovým číslům začíná blížit.



Chování akcií v minulém týdnu „ukazuje, že ekonomika ještě není v recesi.“ V takovém případě by totiž korekce mohla podle historických vodítek dosahovat více než 30 %. Pokud ekonomika do recese nespadne, jak předpokládá RBC, a nastane pouze ochlazení tempa růstu, měly by být opět atraktivní růstové a technologické akcie, jak Calvasina zmínila na počátku rozhovoru. Nemá ale na mysli sektor jako celek, rezervovaně se vyjádřila o menších technologických firmách, opačně naopak vidí například některé velké technologické společnosti.



„Je třeba jít ke společnostem, u kterých se uvažuje o dlouhodobém růstovém potenciálu, a udělat si názor na to, u kterých tento potenciál skutečně existuje,“ míní Calvasina. Například u zmíněných softwarových firem investorka uvedla, že jejich produkty jsou nástrojem boje s inflací a zvyšování efektivity, „nástrojem, který korporátní Americe pomůže dostat se přes těžké časy.“Zdroj: Bloomberg