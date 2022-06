Calvasina o inflačním vrcholu, atraktivitě hodnotových titulů a plošných nákupech akcií

Bylo v USA dosaženo inflačního vrcholu, nebo jen přechodného zeslabení inflačních tlaků? Na tuto otázku na Bloombergu odpovídala Lori Calvasina z RBC Capital Markets, která se na základě predikcí ekonomů její banky domnívá, že skutečně došlo k dosažení vrcholu. A tudíž by již mělo nastat soustavnější oslabování inflačních tlaků. Jak hodnotí další vývoj na trzích a v ekonomice?



Calvasina uvedla, že její firma drží jak růstové, tak hodnotové akcie, ale v obou skupinách vybírá. Týká se to i technologických akcií, u nichž považuje za atraktivní jejich dlouhodobý výhled. Tomuto sektoru by také pomohlo, kdyby trh uvěřil ve zmíněné dosažení inflačního vrcholu, což by se mimo jiné projevilo na stabilizaci sazeb a výnosů vládních obligací. Právě na ně jsou totiž technologie poměrně citlivé.



Calvasina dodala, že portfolia její společnosti jsou vcelku stále vyrovnaná a nepanuje tu snaha využívat každý pohyb na trhu k nějakému na první pohled výhodnému obchodu. Tázána byla následně na to, kdy hodnotové akcie ztrácí svou atraktivitu kvůli růstu jejich cen. Jinak řečeno, „kdy hodnota přestává být hodnotou.“ Investorka míní, že ceny v tomto sektoru ještě nejsou příliš vysoko, což je dáno i tím, jak moc investoři dříve preferovali růstové tituly.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">



Poměrně levné jsou tak podle valuačních modelů RBC stále sektory jako materiály či finance. Atraktivní z valuačního hlediska ale začínají být i technologie, telekomunikace nebo sektor zboží dlouhodobé spotřeby. U technologií má ale investorka na mysli velké společnosti a ne spekulativnější část trhu. Jak hodnotí sektorovou rotaci vzhledem k fázi ekonomického cyklu?



Expertka tvrdí, že historicky platí následující vztah: Pokud ekonomika přechází z fáze přehřívání do fáze útlumu, vedou si lépe růstové akcie. A „jednou věcí si můžeme být jisti, nyní rozpálené hospodářství zpomaluje.“ A to na trend či dokonce poněkud pod něj. Změna v očekávaném růstu se přitom promítá i do celkových valuací akcií a dá se tudíž uvažovat o tom, zda se trhy v USA dostaly kvůli tržní korekci valuace obecně na úrovně, které vybízejí k nákupu. Calvasina v této souvislosti uvedla, že RBC svým klientům netvrdí, že valuace jsou tak nízko, že je vyloženě nutné nakupovat.



Investorka navázala na valuační téma s tím, že poměr cen akcií a zisků PE počítaný ze zisků dosažených za posledních 12 měsíců nemůže být předmětem debat, protože jde o již realizované zisky. Opak platí o PE měřeném na základě zisků očekávaných. Nicméně obě tato měřítka podle ní už klesla pod dlouhodobý průměr. Což na jednu stranu neznamená, že je třeba houfně nakupovat, ale na stranu druhou „je čas na hledání zajímavých titulů“.



Zdroj: Bloomberg