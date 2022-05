Stratég Deutsche Bank: Žádné známky recese, v druhé polovině roku rally

Binky Chadha působí jako hlavní investiční stratég a na CNBC prezentoval svůj aktuální pohled na další vývoj na trzích a v ekonomice. Míní, že dřívější cíl pro index SPX pro konec letošního roku ve výši 5250 bodů je nyní příliš vysoko, snížen byl na 4750 bodů. Stratég v této souvislosti hovoří o rally ve druhé polovině tohoto roku, která by měla americké akcie dostat na předchozí maxima, existuje ale riziko recese a tudíž většího poklesu akcií.



Stratég míní, že v základním scénáři se trh na uvedených 5250 bodů dostane „někdy příští rok“. K tomu expert doplnil, že během recese trh v průměru oslabí o 24 %, americké akcie doposud ze svých maxim ztratily necelých 20 %. Hloubka korekcí během recese přitom samozřejmě závisí na tom, jak velký útlum nastane, jaký je propad zisků a také valuačních násobků.



„Náš základní scénář stojí na tom, že nepřijde recese, zatím se žádné její známky neobjevují,“ pokračoval Chadha. Na dotaz týkající se inverze výnosové křivky a načasování recese pak upřesnil, že podle Deutsche bank recese přijde, a to v roce 2023, „momentálně je na ni příliš brzy.“



Svůj odhad pro hodnotu amerických akciových indexů ke konci letošního roku snížil i další častý host investičních diskusí Ed Yardeni, který stojí v čele Yardeni Research. Podle něj bude celý letošní rok pravděpodobně volatilní, zlepšení by mělo nastat v roce příštím, a to i díky klesající inflaci. Expert konkrétně čeká pokles inflačních tlaků v oblasti zboží dlouhodobé spotřeby včetně automobilů, problémem ale podle něj bude inflace v oblasti nákladů bydlení.



Yardeni hovořil o tom, zda je současný vývoj na trhu z technického hlediska rally na medvědím trhu a připomněl, že trhy ještě čeká QT. Tedy kvantitativní utahování, kdy bude Fed snižovat svou rozvahu v řádu 95 miliard dolarů měsíčně. BofA pak v následujícím grafu ukazuje dlouhodobější vývoj na americkém trhu, a to ve vztahu k úvahám o tom, zda Fed nějak nezmění svou politiku ve snaze zabránit dalším propadům akcií. BofA v komentáři k obrázku píše, že „Fed se více zaměřuje na fakt, že akcie jsou stále 15 % nad maximy dosaženými před krizí.“







Zdroj: CNBC, Twitter