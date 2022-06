Dimon varuje před ekonomickým 'hurikánem', Sandberg odchází z Meta Platforms a futures jsou smíšené

včera po uzavření trhu představila výsledky za první kvartál roku. Banky a Moneta dostaly novou cílovou cenu. Sheryl Sandberg z Meta Platforms odchází z funkce provozní ředitelky. Jamie Dimon varoval investory, aby se připravili na ekonomický „hurikán“ v USA. A futures na evropské akciové indexy jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 -0,8 % a DAX +0,3 %.



Kofola včera po uzavření trhu představila výsledky za první kvartál roku. Tržby dosáhly 1,51 mld. Kč při odhadu trhu 1,52 mld. Kč, zisk EBITDA se vyšplhal na 112 mil. Kč při odhadu 107 mil. a čistá ztráta činila 106 mil. Kč při odhadu 103 mil. Kč. Společnost si zachovává svůj výhled pro rok 2022 na zisku EBITDA na úrovni 1,08 - 1,20 mld. Kč.



HSBC potvrzuje u doporučení „buy“ a zvyšuje cílovou cenu na 51 EUR oproti předchozím 50 EUR.



PKO snižuje cílovou cenu na Monetě na 88,40 Kč ze 114,10 Kč, doporučení drží na "buy".



Sheryl Sandberg z Meta Platforms odchází z funkce provozní ředitelky, ale nadále zůstane v představenstvu mateřské společnosti , Instagramu a WhatsAppu. Ve funkci ji nahradí Javier Olivan. Sandberg do nastoupila v roce 2008 a vedle generálního ředitele Marka Zuckerberga působila jako tvář společnosti. Její odchod, i když se již nějakou dobu očekával, nastal v době, kdy tento gigant čelí některým ze svých největších výzev.



Jamie Dimon varoval investory, aby se připravili na ekonomický „hurikán“, když ekonomika bojuje s bezprecedentní kombinací problému, jako je utahování měnové politiky a ruská invaze na Ukrajinu. "Ten hurikán je přímo tam dole na cestě k nám," řekl generální ředitel na středeční konferenci. "Nevíme, jestli je menší anebo je to superbouře Sandy. Raději se připravte." Minulý měsíc řekl, že nad americkou ekonomikou se rýsují „bouřkové mraky“, ale řekl, že od té doby tuto prognózu aktualizoval s ohledem na výzvy, kterým čelí Fed ve snaze zmírnit inflaci.



Americký prezident Joe Biden pravděpodobně koncem tohoto měsíce navštíví Saúdskou Arábii v rámci mezinárodní cesty na zasedání NATO a G7, protože politické vyhlídky jeho strany tíží rekordně vysoké ceny benzinu v USA. Biden by se tak setkal se skutečným vládcem, korunním princem Mohammedem Bin Salmanem, kterého americký prezident viní z vraždy reportéra se sídlem v USA v roce 2018 na istambulském konzulátu. Tlak na Bidenovu schůzku vzrostl, když se ceny benzínu v USA během jeho vlády vyšplhaly na rekordní maxima.



Maďarsko vzneslo další požadavky, které představují překážku ve snaze Evropské unie schválit částečný zákaz dovozu ruské ropy. Zástupci EU se sejdou dnes, aby se pokusili dát zelenou šestému sankčnímu balíčku proti Rusku. Sankce v EU vyžadují jednomyslný souhlas 27 zemí a Maďarsko poslední balíček blokuje už týdny, když hledá záruky, že jeho dodávky energie nebudou přerušeny.